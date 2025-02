“Caso salmonella”. Brunori (Lega) “Passo necessario per fare piena luce sulla vicenda”

SESTO FIORENTINO . ”Accogliamo con senso di responsabilità la notizia dell’apertura delle indagini sulla grave vicenda della salmonellosi nelle mense scolastiche di Sesto Fiorentino. Questo è un passo necessario per fare piena luce su quanto accaduto e per garantire che episodi del genere non si ripetano mai più”. Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega Daniele Brunori. “Tuttavia, […]



SESTO FIORENTINO . ”Accogliamo con senso di responsabilità la notizia dell’apertura delle indagini sulla grave vicenda della salmonellosi nelle mense scolastiche di Sesto Fiorentino. Questo è un passo necessario per fare piena luce su quanto accaduto e per garantire che episodi del genere non si ripetano mai più”. Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega Daniele Brunori. “Tuttavia, non possiamo limitarci a questo singolo episodio: – prosegue Brunori – il problema è più ampio e riguarda una gestione della refezione scolastica che presenta criticità ripetute e inaccettabili, anche nel periodo successivo allo scandalo salmonella. Muffe nei panini destinati ai bambini celiaci, casse di frutta sporche, formaggi serviti in condizioni non idonee: una lunga lista di segnalazioni che non può essere ignorata e che dimostra un preoccupante abbassamento degli standard di qualità e sicurezza, nonostante ci siano chiare prescrizioni dall’Asl a riguardo proprio per migliorare questi standard”.



“La salute dei bambini deve venire prima di tutto e, – prosegue Brunori – purtroppo, i fatti dimostrano che non è stato fatto abbastanza per tutelarla. Non possiamo accettare che si minimizzi l’accaduto o che si perda tempo in giustificazioni: pretendiamo risposte chiare, responsabilità accertate e misure concrete per garantire la sicurezza alimentare nelle scuole. Come Presidente della Commissione di Controllo, anche su questi gravi episodi, continuerò a vigilare con la massima determinazione, affinché questa vicenda non venga insabbiata e affinché siano adottate soluzioni definitive e strutturali. Aspettiamo con fiducia gli sviluppi delle indagini, ma non abbasseremo la guardia. Chiediamo che tutte le forze politiche e i vertici dell’azienda coinvolta dimostrino lo stesso senso di responsabilità e trasparenza, perché su questi temi non c’è spazio per esitazioni o compromessi”.