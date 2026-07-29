Casting Call per una serie tv che si girerà a Firenze

CAMPI BISENZIO – Opportunità lavorative per le comparse nella provincia di Firenze. Per le riprese di una nuova serie Tv che si svolgerà a Firenze, la produzione è alla ricerca di figurazioni speciali e comparse. Le riprese si svolgeranno a Firenze da fine agosto a fine settembre. Per partecipare sia uomini che donne di tutte […]

CAMPI BISENZIO – Opportunità lavorative per le comparse nella provincia di Firenze. Per le riprese di una nuova serie Tv che si svolgerà a Firenze, la produzione è alla ricerca di figurazioni speciali e comparse. Le riprese si svolgeranno a Firenze da fine agosto a fine settembre. Per partecipare sia uomini che donne di tutte le caratteristiche fisiche, è necessario avere dai dai 18 anni in su. È richiesto di essere residenti o domiciliati a Firenze e zone limitrofe nel periodo delle riprese. Come candidarsi: gli interessati possono inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail toscanacastingfilm@gmail.com. All’interno dell’email allegare: foto recenti (primo piano e figura intera, scattate alla luce naturale, senza occhiali da sole o filtri), dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita, Comune di residenza o domicilio), contatti telefonici e indirizzo email, eventuali esperienze artistiche o teatrali (non obbligatorie per le comparse). Lavoro retribuito come da contratto Nazionale.