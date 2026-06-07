CALENZANO – La consigliera di FdI Monica Castro ha inviato una formale segnalazione alle massime cariche dello Stato per esprimere “il mio profondo sconcerto e le mie preoccupazioni riguardo al conferimento della cittadinanza onoraria a Marwan Barghouti da parte di alcune amministrazioni locali toscane, tra cui il Comune di Calenzano”. “Ritengo – dice Castro – che le istituzioni della nostra Repubblica non debbano avallare, nemmeno simbolicamente, figure condannate per atti di terrorismo. Ritengo una ingerenza inaccettabile sindacare decisioni legali di un tribunale di uno Stato democratico. In ogni caso l’affermazione convinta della sua innocenza non spetta a dei sindaci o al presidente della regione ma alla Corte Penale Internazionale (CPI)”.
Castro (FdI) contro la cittadinanza onoraria a Marwan Barghouti
CALENZANO – La consigliera di FdI Monica Castro ha inviato una formale segnalazione alle massime cariche dello Stato per esprimere “il mio profondo sconcerto e le mie preoccupazioni riguardo al conferimento della cittadinanza onoraria a Marwan Barghouti da parte di alcune amministrazioni locali toscane, tra cui il Comune di Calenzano”. “Ritengo – dice Castro – che […]