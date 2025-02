Castro (FdI) “Il Comune non ha ricordato il giorno della tragedia delle Foibe”

CALENZANO – “Con molto dispiacere apprendo che il Comune di Calenzano non ha ricordato il giorno della tragedia delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata”. Lo afferma in una nota la consigliera di FdI Monica Castro. “La sinistra non si smentisce mai, – prosegue Castro – si ricorda soltanto della storia che le fa più comodo, un […]



CALENZANO – “Con molto dispiacere apprendo che il Comune di Calenzano non ha ricordato il giorno della tragedia delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata”. Lo afferma in una nota la consigliera di FdI Monica Castro. “La sinistra non si smentisce mai, – prosegue Castro – si ricorda soltanto della storia che le fa più comodo, un comportamento che è noto nei paesi sotto dittatura e non in quelli democratici. Ritengo molto grave che un’istituzione pubblica che dovrebbe rappresentare tutti i cittadini, non si sia ancora ricordata di questa commemorazione. Questo comportamento evidenzia ancora una volta come vi sia una certa reticenza nel riconoscere una tragedia che ha colpito migliaia di famiglie italiane, spesso dimenticate o addirittura negate da una certa parte politica”.