Castro (Futuro Nazionale) “Tari troppo alta, farò un sopralluogo da Alia Plures”

CALENZANO – Sull’aumento del costo della Tari interviene Monica Castro di Futuro Nazionale che chiede di effettuare un sopralluogo nell’azienda Alia Plures che gestisce la raccolta dei rifiuti. “L’ennesima stangata sulle spalle dei cittadini e delle imprese locali è servita: durante il Consiglio Comunale – dice Castro – dove è stato approvato dalla maggioranza l’aumento […]

CALENZANO – Sull’aumento del costo della Tari interviene Monica Castro di Futuro Nazionale che chiede di effettuare un sopralluogo nell’azienda Alia Plures che gestisce la raccolta dei rifiuti.

“L’ennesima stangata sulle spalle dei cittadini e delle imprese locali è servita: durante il Consiglio Comunale – dice Castro – dove è stato approvato dalla maggioranza l’aumento della Tari. i costi aumentano, ma i servizi peggiorano costantemente e non solo quelli. Oltre al disservizio subìto dagli utenti, la situazione più grave riguarda le condizioni di chi lavora ogni giorno sul territorio. Ho potuto verificare personalmente come il servizio di raccolta rifiuti porta a porta venga spesso affidato a un solo operatore, con un carico di lavoro visibilmente eccessivo. In un periodo di caldo estremo come quello di questi giorni, costringere un singolo lavoratore a sostenere ritmi simili significa disinteressarsi del tutto della salute e della sicurezza del personale. Non possiamo permettere che i cittadini e le imprese paghino di più per ricevere di meno e che, nel frattempo, a fare le spese di questa cattiva gestione siano gli operai sul campo. Serve un intervento immediato”.