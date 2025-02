Cavalieri Union: i giovani talenti in crescita fra selezioni regionali e percorsi federali

PRATO – Il percorso di crescita dei giovani atleti dei Cavalieri Union passa attraverso molte tappe, fatte di impegno quotidiano, sacrificio e passione. In questa ottica, ricevere una convocazione nelle selezioni nazionali o regionali rappresenta un’importante opportunità per misurarsi a un livello ancora più appagante e proseguire nel proprio sviluppo sportivo. “Siamo lieti di comunicare […]

PRATO – Il percorso di crescita dei giovani atleti dei Cavalieri Union passa attraverso molte tappe, fatte di impegno quotidiano, sacrificio e passione. In questa ottica, ricevere una convocazione nelle selezioni nazionali o regionali rappresenta un’importante opportunità per misurarsi a un livello ancora più appagante e proseguire nel proprio sviluppo sportivo. “Siamo lieti di comunicare – spiegano dalla società – che alcuni ragazzi delle nostre squadre giovanili sono stati chiamati a far parte di queste rappresentative, un traguardo che premia la dedizione che mettono in campo ogni settimana”. Recentemente Andrea Tizzi è stato convocato per l’attività congiunta dei Centri di Formazione Permanente (CDFP), che a febbraio si sono riuniti in una tre giorni di allenamento a Parma in cui lo staff della nazionale U18 ha lavorato a stretto contatto con i migliori atleti della categoria. Il compagno di squadra di Andrea, Riccardo Sanchez, invece continua la sua avventura proprio all’interno del CDFP di Roma, dove è stato selezionato la scorsa estate.

In parallelo vanno avanti le attività tecniche del Comitato Regionale Toscano, che per le prossime sedute di allenamento ha convocato 12 atleti dell’Under 16: Ernesto Aufiero, Cosimo Baldini, Emanuele Bertocci, Teo Betti, Lorenzo Biondi, Tommaso Cecconi, Samuele Fabbri, Giacomo Picerno, Massimiliano Santi, Niccolò Stramazzo, Lapo Vannelli e Alessandro Mesaglio. Lo stesso Mesaglio sarà al raduno ASA (attività di selezione per i CDFP) sabato 1 marzo, dove cercherà di giocarsi le sue carte per accedere al CDFP la prossima stagione. “A loro vanno i nostri complimenti, con l’augurio che questa esperienza sia un ulteriore stimolo a migliorarsi e a rappresentare con orgoglio i valori del nostro club. Le squadre Seniores che ogni weekend sfidano quotati avversari nei campionati di serie A e serie B si poggiano sul grande contributo dei ragazzi del vivaio. Solo nell’ultimo match della prima squadra con il Verona erano in campo tre atleti nati nel 2006 (Cella, Tizzi, Giagnoni), un atleta nato nel 2005 (Calizzano) e un atleta nato nel 2004 (Quaranti). Allo stesso tempo, vogliamo sottolineare che ogni successo individuale è frutto di un lavoro collettivo. Dietro ogni convocazione c’è il supporto dei compagni di squadra, il lavoro costante degli allenatori e lo sforzo quotidiano di tutti coloro che, sul campo e fuori, contribuiscono alla crescita del gruppo. Ogni allenamento, ogni partita, ogni gesto condiviso rafforza lo spirito di squadra e aiuta ciascun atleta a migliorarsi, indipendentemente dalle selezioni”.