Cavalieri Union, in serie A1 importante vittoria nello scontro diretto con Avezzano 

PRATO/SESTO FIORENTINO – La prima squadra dei Cavalieri Union è tornata a sorridere grazie alla vittoria per 22-14 sull’Avezzano Rugby. Un successo molto importante perché arrivato di fronte a una diretta concorrente per la permanenza in serie A1. La partita giocata allo stadio Chersoni di Iolo è stata intensa, ma ben gestita dagli uomini allenati da Alberto Chiesa, sempre avanti nel punteggio e bravi a non lasciare il punto di bonus difensivo agli avversari. La partenza sprint dei Cavalieri si traduce in due mete che obbligano l’Avezzano a rincorrere. Il pacchetto di mischia lavora bene nelle fasi statiche e in rimessa laterale, costruendo due situazioni raggruppate da cui nascono le mete di Facchini e Ciampolini. A queste risponde il piazzatore del team abruzzese Jesse Du Toit che mette a segno due calci di punizione. Alla fine del primo tempo il parziale è di 12-6, con gli ospiti in 14 uomini per l’espulsione al pilone Jeffrey.

La formazione marsicana è viva e torna vicina nel punteggio con la meta di Capone, bravo a sorprendere la difesa dei Cavalieri sulla larghezza. Sul 12-11 arriva la reazione d’orgoglio con la meta di Ciampolini (doppietta per lui e palma di man of the match) che ristabilisce il gap sul 19-11. L’Avezzano non molla e nell’ultimo quarto realizza la penalità del -5. La squadra di casa però regge la pressione e ottiene con grande lucidità il calcio di punizione della sicurezza: allo scadere Lorenzo Puglia si porta sulla piazzola, è preciso, e chiude il risultato sul 22-14, regalando quattro punti fondamentali nell’economia della stagione. Adesso la classifica vede i Cavalieri ottavi a quota 28 punti, 4 in più dell’Avezzano nono e 10 in più del Milano in decima e ultima posizione. Al temine della stagione regolare, previsto per il 27 aprile, le ultime due classificate del girone di A1 verranno declassate in A2. Prossimo appuntamento domenica 30 marzo in casa della capolista Parabiago.

Sconfitta di misura invece per la formazione Cadetta, che chiude il quindicesimo turno del campionato di serie B con due punti di bonus. A Livorno, i Lions Amaranto hanno vinto 29-27, ma i Cavalieri sono stati in partita fino all’ultimo minuto, sfiorando anche il ribaltone. Nel primo tempo i padroni di casa realizzano tre mete, costruendo progressivamente un divario importante. Poi però altre tre mete in rapida successione riportano i ragazzi del Prato Sesto molto vicini nel punteggio, con la marcatura di Del Bene e la trasformazione di Tarlini che mettono paura alla squadra labronica fino all’ottantesimo. Anche se manca la matematica, i 15 punti di distanza dal nono posto significano che ormai la salvezza è praticamente cosa fatta.

Il match del campionato Titolo tra Experience L’Aquila e Cavalieri Union è terminato 46-21 in favore della squadra abruzzese, capolista indiscussa del girone centro sud. Per i ragazzi di coach Palmariello purtroppo non è arrivato alcun punto di bonus, ma resta la buona prestazione in casa di una squadra che punta allo scudetto. Sorride invece la formazione regionale, vittoriosa per 36-7 sul R.C. Tirreno davanti al pubblico amico di Sesto Fiorentino. I cinque punti ottenuti contro la formazione costiera valgono il primato nel campionato toscano.