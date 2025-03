Cavalieri Union: ufficializzato lo staff tecnico 2025/2026 di prima squadra e giovanili

PRATO/SESTO FIORENTINO – I Cavalieri Union Rugby Prato Sesto annunciano la composizione dello staff tecnico per la stagione sportiva 2025/2026. Confermando la fiducia a molte delle figure che hanno contribuito alla crescita del club, sono state introdotte alcune novità per affrontare al meglio le sfide future. La società ha lavorato per rinforzare soprattutto le categorie Junior, […]

PRATO/SESTO FIORENTINO – I Cavalieri Union Rugby Prato Sesto annunciano la composizione dello staff tecnico per la stagione sportiva 2025/2026. Confermando la fiducia a molte delle figure che hanno contribuito alla crescita del club, sono state introdotte alcune novità per affrontare al meglio le sfide future. La società ha lavorato per rinforzare soprattutto le categorie Junior, Under 16 e Under 18. Inoltre sono state gettate le basi per una migliore integrazione fra squadra cadetta e serie A, già proficua nel corso di questa stagione. Alberto Chiesa Chiesa avrà il coordinamento generale del progetto tecnico in sinergia con Elia Guastini e Marco Bartoloni, responsabili tecnici di Gispi e Sesto. “Ci tengo a ringraziare a nome di tutto il club gli allenatori che non saranno più con noi e che hanno contribuito ai successi dei Cavalieri fino a ora, – ha detto il Ds Francesco Fusi – ogni stagione ci sono dei normali avvicendamenti che però non devono farci dimenticare quanto di buono è stato fatto in precedenza. Rivolgo anche un caloroso benvenuto ai nuovi entrati a cui auguro un buon lavoro in vista dei prossimi campionati dove sono sicuro che saremo protagonisti”. Di seguito il nuovo staff: responsabile tecnico Alberto Chiesa, medico sociale dottor Matteo Tarocchi, psicologa dello sport dottoressa Elena Tasselli, direttore sportivo Francesco Fusi, addetto stampa e media Valerio Bardi.

Serie A

Capo allenatore: Alessandro Lunardi, specialista mischia: Lorenzo Calamai, Team Manager Federico Torri, preparatore fisico Rustai Haidin, Fiso Riccardo Lenzi e Germano Bendinelli, nutrizionista Mattia Orlando.

Cadetta

Responsabile Lorenzo Calamai, specialista avanti Andrea Bessi, specialista 3/4 Marco Turchi, preparatore fisico Pierpaolo Callipo.

Under 18

Responsabile Gianni Palmariello, allenatore Lorenzo Cirri, allenatore Simone Bencini, allenatore Massimo Mango, specialista avanti Fabio Nannini, specialista 3/4 Leonardo Bartali.

Under 16

Responsabile Federico Cecconi, allenatore Edoardo Scuccimarra, allenatore Francesco Laurendi, allenatore Roberto Fatica, assistente Umberto Valoroso, specialista avanti Alberto Reali, specialista 3/4 Matteo Carafa, preparatori fisici per Under 16 e Under 18 Matteo Marzucchi e Giorgio Sansone, fisioterapista settore juniores Lorenzo Puglia.