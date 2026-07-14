”Cena con delitto” al Palagetto Garden



CALENZANO – Prosegue fino al 9 agosto la stagione estiva del Palagetto Garden, dove cucina, cocktail ed eventi si incontrano in un’unica area all’aperto immersa nel verde di Travalle. Dopo le prime settimane di apertura, Palagetto Garden, il progetto estivo firmato Time, continua ad animare le serate di Travalle. Accanto all’offerta gastronomica si rinnova anche la programmazione di appuntamenti dedicati al benessere, alla creatività e all’intrattenimento. Tra gli eventi in programma, martedì 14 luglio torna la Cena con Delitto con il nuovo spettacolo “Incantesimi e Delitti”, un format che unisce cena e teatro coinvolgendo il pubblico nella risoluzione di un mistero. Organizzata dalla compagnia I Disordinari, è in programma alle 20. La partecipazione è su prenotazione, al costo di 35 euro a persona. L’esperienza trasforma la cena in un giallo interattivo: tra una portata e l’altra i partecipanti, seduti allo stesso tavolo, collaborano per interrogare i sospettati, raccogliere gli indizi e individuare il colpevole. Il calendario di luglio comprende inoltre Aperipilates con Sissi Mei, letture dei tarocchi con Gaia, “La Fata Madrina”, disegni itineranti e workshop di ceramica.