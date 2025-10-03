Cena di solidarietà a favore della Fondazione Ant Franco Pannuti: Lastra a Signa risponde “presente”

LASTRA A SIGNA – Ancora una volta Lastra a Signa ha risposto presente. Lo ha fatto ieri sera presso il Centro sociale residenziale dove si è svolta una cena di solidarietà organizzata dalla Consulta del volontariato e il cui ricavato sarà destinato alla Fondazione Ant Franco Pannuti a sostegno dei progetti di prevenzione oncologica sul […]

LASTRA A SIGNA – Ancora una volta Lastra a Signa ha risposto presente. Lo ha fatto ieri sera presso il Centro sociale residenziale dove si è svolta una cena di solidarietà organizzata dalla Consulta del volontariato e il cui ricavato sarà destinato alla Fondazione Ant Franco Pannuti a sostegno dei progetti di prevenzione oncologica sul territorio. La serata ha visto la partecipazione di oltre 140 persone oltre alla presenza del sindaco Emanuele Caporaso, della presidente della Consulta Sandra Mugnaini, dell’assessore al sociale Annamaria Di Giovanni e dei rappresentanti di Ant. Insieme a loro anche gli assessori Massimo Galli, Francesca Tozzi e Mirio Bogani oltre al consigliere regionale Fausto Merlotti, all’attore e regista Alessandro Calonaci e ai rappresentanti delle associazioni locali. “Un particolare ringraziamento – dicono dalla consulta – va al Centro sociale residenziale che ha messo a disposizione i propri locali, al Panificio “da Zia Tina” ex Luchini, alla Sammontana, ai soci Coop. alla Misericordia di Malmantile e al gruppo donatori Sangue Frates Giuseppe Nesi che, con il loro contributo, hanno permesso un’ottima riuscita della serata. Con questa serata Lastra a Signa ha dato un grande segnale di attenzione su un tema importante come la prevenzione oncologica”.