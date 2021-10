Centenario dalla morte di Caruso, un francobollo e una due giorni di approfondimento sulla vita e le opere del grande tenore

LASTRA A SIGNA – Proseguono a Lastra a Signa le iniziative promosse dal Comune, insieme all’Associazione Villa Caruso e a tante realtà del territorio per ricordare Enrico Caruso a 100 anni dalla scomparsa. Lunedì 25 ottobre alle 10.30 a Villa Caruso Bellosguardo si terrà una cerimonia in occasione dell’emissione da parte di Poste Italiane del […]

LASTRA A SIGNA – Proseguono a Lastra a Signa le iniziative promosse dal Comune, insieme all’Associazione Villa Caruso e a tante realtà del territorio per ricordare Enrico Caruso a 100 anni dalla scomparsa. Lunedì 25 ottobre alle 10.30 a Villa Caruso Bellosguardo si terrà una cerimonia in occasione dell’emissione da parte di Poste Italiane del francobollo celebrativo dedicato al grande tenore. Alla mattinata interverranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco Angela Bagni, il consigliere regionale Fausto Merlotti, un delegato di Poste Italiane, il presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni Franco Iacono e il musicologo Ugo Piovano. Durante l’iniziativa si esibiranno alcuni artisti del coro del Maggio Musicale Fiorentino, accompagnati al pianoforte dal maestro Leonardo Andreotti, in un omaggio al grande tenore. Sarà possibile trovare il francobollo, stampato in 200.000 copie, in tutti gli uffici postali a partire da lunedì prossimo.

Venerdì 29 e sabato 30 ottobre sempre a Villa Caruso si terranno due giornate di studi sul grande tenore napoletano con i più quotati studiosi italiani ed europei. Il programma si aprirà venerdì 29 ottobre alle 12 con i saluti delle autorità e a seguire durante la giornata interverranno: lo studioso Michael Aspinall, il musicologo Ugo Piovano, i tenori Mark Milhofer e Davide Montella, Claudio Toscani, presidente dell’Istituto musicologia italiano, la docente della Camerata Strumentale di Prato Barbara Boganini, il direttore generale per gli italiani all’Estero Ministro Plenipotenziario Luigi Maria Vignali che presenterà il documentario prodotto dal Ministero degli Affari Esteri “The Greatest singer in the world?”, la ricercatrice e studiosa Alessandra Bergagnini e Giuliana Muscio, storica del cinema.

Il programma di sabato 30 ottobre si aprirà alle 9 con l’intervento dello studioso Enrico Careri, seguiranno gli interventi della scrittrice Simona Frasca, della docente di Storia della Musica Gabriella Ravenni, del docente di Storia della musica e ricercatore Giorgio Ruberti, del direttore artistico dell’Accademia Lirica di Osimo Vincenzo De Vivo, dello studioso e ricercatore di Storia dello Spettacolo Daniele Palma, del docente di discipline musicologiche Massimo Privitera, del sovrintendente e direttore artistico de La Toscanini, Alberto Triola, del docente di musicologia Marco Beghelli. Per partecipare al convegno è necessaria la prenotazione al numero 0558721783 oppure scrivendo una mail a info@villacaruso.it.