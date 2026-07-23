Centenario della Fiorentina, Poste Italiane emette un francobollo celebrativo 

CAMPI BISENZIO – I cento anni della Fiorentina si festeggiano anche in filatelia. Poste Italiane, infatti, tramite il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “I valori sociali” e dedicato alla Fiorentina nel centenario dalla sua nascita. Il francobollo, relativo alla tariffa B, è stato […]

CAMPI BISENZIO – I cento anni della Fiorentina si festeggiano anche in filatelia. Poste Italiane, infatti, tramite il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “I valori sociali” e dedicato alla Fiorentina nel centenario dalla sua nascita. Il francobollo, relativo alla tariffa B, è stato realizzato in una tiratura di trecentomilaquindici esemplari e distribuito in fogli da quarantacinque pezzi. Il progetto grafico è stato curato dalla ACF Fiorentina e ottimizzato dal Centro filatelico dell’officina carte valori e produzioni tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in rotocalcografia a tre colori su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico.

La vignetta raffigura, in un’illustrazione, l’iconica maglia viola, in una versione che richiama i modelli storici, con il colletto a lacci bianchi a celebrare la tradizione sportiva della ACF Fiorentina. Sul petto campeggia lo stemma con il giglio, simbolo indissolubile del legame tra la squadra e la città di Firenze, mentre sullo sfondo il numero “100”, impreziosito da due gigli, a celebrare il secolo di storia del club. Completano il francobollo la legenda “Fiorentina”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B” postale L’annullo sarà inizialmente disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Bagno a Ripoli in via Fratelli Orsi 21/B. È stata realizzata una cartella filatelica contenente il francobollo singolo, la quartina, la cartolina affrancata e annullata, la busta del primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno successivamente disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” del territorio e sul sito filatelia.poste.it.