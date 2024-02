Cento anni dalla nascita di Rolando Panerai, Gandola e Douglas: “Il Comune sviluppi un cartellone di eventi idoneo”

CAMPI BISENZIO – “L’amministrazione comunale, con l’assessorato di riferimento, la Commissione cultura, gli enti e le associazioni del territorio, sviluppi un articolato programma di eventi che possano al meglio ricordare e celebrare la figura del grande baritono Rolando Panerai (nella foto), nel centenario della nascita”: è questo il dispositivo della mozione approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Campi Bisenzio presentata dal capo gruppo delle liste di centrodestra Paolo Gandola e dal capo gruppo di Impegno Vero Nicola Douglas De Fenzi.

“Nel 2024, – spiegano Gandola e Douglas, – ricorreranno i cento anni dalla nascita di Rolando Panerai, nato a Campi Bisenzio il 17 ottobre 1924 e deceduto a Firenze il 22 ottobre 2019. In oltre settanta anni di carriera, Panerai è stato uno tra i più grandi baritoni italiani della storia contemporanea esibendosi nei principali teatri del mondo e durante la sua lunga carriera di cantante è stato altresì impegnato in diverse opere di cui ha curato la regia (ultima rappresentazione al Carlo Felice di Genova in “Gianni Schicchi” pochi mesi prima di morire). Per questo, con la mozione presentata e approvata, abbiamo chiesto al Comune di Campi di attivarsi celermente per onorare l’anniversario definendo, insieme alle tante realtà associative, culturali ed editoriali del territorio, un programma di eventi per ricordare la figura di Rolando Panerai, legandolo nuovamente in modo indissolubile alla nostra città”.

“Da qui – concludono – la richiesta di promuovere un articolato programma di eventi che potrebbe portare nuovamente visibilità e centralità alla città, permettendo di reperire risorse utili a rimettere in moto la vita sociale e culturale anche nel teatro cittadino, duramente colpito dall’alluvione del 2 e 3 novembre scorsi. Nel fare questo, abbiamo chiesto agli uffici comunali competenti di attivarsi per reperire le risorse finanziarie di carattere regionale e metropolitano che possano permettere la realizzazione di eventi di caratura sovracomunale che possano richiamare sul nostro territorio attenzione culturale e mediatica”.