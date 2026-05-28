CAMPI BISENZIO – Sono già aperte le iscrizioni per i centri estivi 2026 che si svolgeranno dal 15 giugno all’11 settembre presso la Polisportiva 2M in via Barberinese. Tennis, Padel, piscina, divertimento e tanto altro ancora per passare qualche giornata in assoluta spensieratezza. Per tutte le informazioni e le iscrizioni consultare il sito https://www.calcettotenniscampibisenzio.com/centri-estivi-2026/ oppure… guardare il video che pubblichiamo in allegato.
Centri estivi alla Polisportiva 2M, le iscrizioni sono già aperte
CAMPI BISENZIO – Sono già aperte le iscrizioni per i centri estivi 2026 che si svolgeranno dal 15 giugno all’11 settembre presso la Polisportiva 2M in via Barberinese. Tennis, Padel, piscina, divertimento e tanto altro ancora per passare qualche giornata in assoluta spensieratezza. Per tutte le informazioni e le iscrizioni consultare il sito https://www.calcettotenniscampibisenzio.com/centri-estivi-2026/ oppure… guardare […]