Centri estivi nella natura a Casa La Valle

SESTO FIORENTINO – I centri estivi riprendono in piena attività dopo il periodo della pandemia. Grazie ad una rete di servizi di alcune strutture per l’infanzia, gli spazi estivi per i bambini, aumentano le loro attività. E’ il caso del nido domiciliare Anacleto nato a Sesto nel 2009, servizio autorizzato e accreditato dal Comune. “Abbiamo dato il via ad una rete di servizi – spiega Ilaria Sacchetti titolare di Anacleto – coinvolgendo LibLab, Cave di Isola, Gamelot e da due anni la collaborazione si è estesa a Casa La Valle. L’idea era di creare una rete a supporto dei centri estivi”. Una rete che ha come obiettivo portare i bambini sempre più a contatto con la natura e vivere nell’ambiente circostante. “L’idea è anche di portare avanti quello che per noi è la pedagogia nel bosco da sempre sperimentata da Anacleto – spiega Sacchetti – il rapporto diretto con la natura, partecipazione attiva nella quotidianità e apprendimento attraverso gli elementi naturali. Ad esempio lo studio dei colori invece che vederlo sul giochino di plastica, i bambini possono vederlo nella natura utilizzando tutti i sensi”.

La collaborazione con più soggetti permette anche attività varie con l’aspetto centrale dedicato alla natura e al rapporto stretto con la realtà.

“Ci siamo resi conto che i bambini della fascia zero tre hanno un riscontro emotivo vivere e giocare nella natura – spiega Sacchetti – i centri estivi sono rivolti ai bambini da 4 anni. Il centro estivo si svolge a Casa La Valle, mentre LibLab fornisce le letture a tema, e saremo aperti fino al 28 luglio”. Gli orari sono dalle 8 alle 16. “Quest’anno ci saranno attività al campo avventura – dice Sacchetto – e con trekking a Morello, si tratta di escursioni giornaliere che sicuramente piaceranno ai piccoli ospiti”. (e.a.)