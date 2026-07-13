CARMIGNANO – Ci sarà tempo fino al 15 settembre per presentare le domande. Il Comune ha pubblicato sul proprio portale (www.comune.carmignano.po.it) il bando per richiedere il contributo a favore di minori con grave disabilità, partecipanti ai centri estivi. Il Comune mette infatti a disposizione 4mila euro a “sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per le prestazioni rese da un operatore specializzato in affiancamento individuale al minore durante la frequenza del centro estivo”. Le domande, su cui deve essere specificato “Contributi per minori con disabilità centri estivi 2026”, possono essere presentate con posta certificata (comune.carmignano@postacert.toscana.it) oppure direttamente all’Ufficio protocollo del Comune, in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì, 8.30- 12.30). I requisiti richiesti per richiedere il contributo sono i seguenti: residenza del minore a Carmignano; cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione europea, permesso di soggiorno se extracomunitari; riconoscimento disabilità; attestazione Isee non superiore a 30mila euro, in mancanza sottoscrizione Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) entro la data di scadenza del bando; iscrizione ad un centro estivo, anche al di fuori del territorio di Carmignano. Il contributo sarà erogato fino ad un massimo di 800 euro indipendentemente dalla spesa sostenuta, e verrà liquidato dopo la presentazione da parte delle famiglie della documentazione delle spese sostenute.
Centri estivi, pubblicato il bando per il contributo alle famiglie con minori disabili
CARMIGNANO – Ci sarà tempo fino al 15 settembre per presentare le domande. Il Comune ha pubblicato sul proprio portale (www.comune.carmignano.po.it) il bando per richiedere il contributo a favore di minori con grave disabilità, partecipanti ai centri estivi. Il Comune mette infatti a disposizione 4mila euro a “sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per le […]