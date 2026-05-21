SESTO FIORENTINO – È disponibile sul sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/centriestivi2026, l’elenco dei centri estivi realizzati in convenzione con il Comune di Sesto Fiorentino da associazioni, società, persone giuridiche e soggetti del terzo settore. Per informazioni e iscrizioni è necessario fare riferimento ai singoli organizzatori.
Centri estivi: sul sito del Comune l’elenco completo
SESTO FIORENTINO – È disponibile sul sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/centriestivi2026, l’elenco dei centri estivi realizzati in convenzione con il Comune di Sesto Fiorentino da associazioni, società, persone giuridiche e soggetti del terzo settore. Per informazioni e iscrizioni è necessario fare riferimento ai singoli organizzatori.