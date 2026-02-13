Centro sociale, proseguono i lavori di rifacimento e rinnovamento dell’impianto elettrico

LASTRA A SIGNA – Proseguono al Centro sociale residenziale i lavori di rifacimento completo dell’impianto elettrico. L’obiettivo dell’intervento, infatti, è quello rinnovare l’impianto del Centro, degli spazi comuni e degli appartamenti con l’inserimento di sistemi di ausilio alla vita autonoma dei residenti come percorsi a segnalazione luminosa, sistemi di chiamata ed allarme in caso di emergenza nonché un miglioramento in termini di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale di tutto l’edificio. Un intervento finanziato con 537.000 euro di risorse Pnrr e grazie al progetto in collaborazione fra la Società della salute Nord Ovest e la Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa.

In questo momento si sta procedendo al rifacimento degli impianti all’interno degli appartamenti al secondo e terzo piano. I lavori dovrebbero concludersi entro fine marzo per poi procedere alle opere di collaudo e completare l’intervento entro giugno, in linea con le tempistiche Pnrr. Nel dettaglio le opere riguardano, oltre alla realizzazione di nuove linee elettriche e canalizzazioni, l’introduzione di impianto di illuminazione segnapasso all’interno dell’alloggi a integrazione dell’illuminazione ordinaria con accensione automatica comandata da sensore di movimento per supporto alla persona, la realizzazione di un impianto di chiamata all’interno degli appartamenti con posa di pulsante a tirante in bagno e di pulsante a fungo in prossimità del letto che permetterà la chiamata in caso di emergenza a un familiare (o di altro contatto indicato dal residente). Infine sarà sostituito il piano cottura in ogni appartamento con fornitura e posa di un piano a induzione nelle cucine degli alloggi. Il piano a induzione sarà dotato di centralina di controllo dei carichi che permetterà la gestione della contemporaneità di accensione di più fuochi oltre che la riduzione dei costi in un’ottica di risparmio energetico.

“Siamo soddisfatti del progetto e dell’intero intervento – ha commentato il sindaco Emanuele Caporaso, che ieri ha effettuato un sopralluogo insieme a Casa Spa alla presenza del direttore Cristiano Rebecchi per verificare l’andamento dei lavori – per il quale sono state intercettate importanti risorse Pnrr e che sarà propedeutico anche alla realizzazione di future progettualità inerenti il miglioramento delle condizioni climatiche e ambientali dell’intero edificio”.