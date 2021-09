Cgil Toscana: “Gkn, riprendiamoci le piazze, per il lavoro serve un’unica vertenza”

FIRENZE – “Riprendiamoci le piazze unificando le crisi in una vertenza generale per il lavoro”: a dirlo in una nota é la segreteria della Cgil toscana. “Oggi pomeriggio a Firenze i lavoratori della Gkn hanno organizzato una manifestazione nazionale a sostegno della loro lotta con un corteo che partirà dalla Fortezza da Basso (concentramento alle […]

FIRENZE – “Riprendiamoci le piazze unificando le crisi in una vertenza generale per il lavoro”: a dirlo in una nota é la segreteria della Cgil toscana. “Oggi pomeriggio a Firenze i lavoratori della Gkn hanno organizzato una manifestazione nazionale a sostegno della loro lotta con un corteo che partirà dalla Fortezza da Basso (concentramento alle 15). Il ritiro dei licenziamenti e il riavvio dello stabilimento di Campi Bisenzio, norme stringenti contro le delocalizzazioni, un forte intervento pubblico per risolvere le crisi in corso e rilanciare il sistema produttivo manifatturiero toscano sono le parole d’ordine della manifestazione. Senza dimenticare, come ricordato nell’assemblea nazionale delle delegate e dei delegati di Milano, il tema delle riforme (dalle pensioni, al fisco, agli ammortizzatori sociali). La Cgil toscana partecipa e invita a partecipare all’iniziativa. Riprendiamoci le piazze unificando le crisi in una vertenza generale per il lavoro”. La Cgil, su indicazione della CdLM di Firenze si ritroverà in piazza Indipendenza (lato Istituto Fanfani) a partire dalle 14.30 e da lì si riunirà al corteo.