Chiusa la passerella pedonale di Carraia

CALENZANO – In seguito a un sopralluogo degli uffici tecnici, si procederà alla chiusura passerella pedonale di Carraia sul torrente Marina a partire da domani, 13 agosto e fino al termine dei lavori. L’ordinanza di divieto di accesso e di attraversamento è stata adottata per la necessità di eseguire lavori di ripristino alla passerella ed è stato verificato che non è possibile intervenire mantenendo aperto l’accesso. “È necessario – spiega l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Sansone – chiudere la passerella pedonale di Carraia per precauzione avendo verificato, in seguito a segnalazioni e a un sopralluogo effettuato stamani, che alcune assi di legno della pavimentazione sono deteriorate o instabili. È nostra intenzione la sostituzione totale delle assi e abbiamo chiesto un preventivo di intervento in tal senso. Comunque l’obiettivo è garantire il passaggio in sicurezza entro la riapertura della scuola”.