“Ciao amore ciao”: Luigi Tenco, al Teatro delle Arti lo spettacolo dedicato al cantautore romantico e dannato

LASTRA A SIGNA – La vita di un cantautore romantico e dannato, il suo sguardo glaciale, così vero, così diverso dai colleghi patinati dello star system della musica italiana. In programma venerdì 2 dicembre al Teatro delle Arti lo spettacolo “Ciao amore ciao”, si muove attorno alla figura di Luigi Tenco, tra musica, parole e ricerca storica. Il 27 gennaio 1967, infatti, mentre tutta l’Europa si apprestava a vivere un grande periodo di contestazioni, a Sanremo, un paese sospeso tra il sogno e la realtà a pochi chilometri dalla costa azzurra francese, durante il Festival della canzone italiana, Luigi Tenco veniva trovato cadavere in una stanza del lussuoso albergo Savoy. Finiva così la sua personalissima rivoluzione, liberando definitivamente ogni dubbio sulle sue qualità artistiche e proiettandolo nel paradiso dei grandi miti della storia della musica italiana.

Il suo è stato un suicidio o un omicidio? Rimane certo che la sua esistenza in vita abbia donato a tutta la musica italiana un’immensa eredità artistica. Lo spettacolo ha un taglio cinematografico e la narrazione è unita a momenti in cui la messa in scena entra in “quarta parete”, rivivendo a pieno l’emozioni e le atmosfere di quegli anni. Scritto da Asini Bardasci e Fabiola Fidanza, lo spettacolo vede sul palco Filippo Paolasini, Lucia Bianchi, Alessandro Centolanza, Andrea Jimmy Catagnoli e Lucio Matricardi, scrittura scenica di Filippo Paolasini, regia Asini Bardasci.

Inizio alle 21, biglietti da 5 a 15 euro, riduzioni per over 65, under 26, soci Coop, soci, soci Biblioteca Comunale e Amici del Museo Caruso. Prevendite su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, compresa la Coop Lastra a Signa. Prevendite anche presso il Teatro delle Arti (da lunedì a venerdì in orario 10-14, martedì, giovedì e venerdì anche 14-17) e la sera dello spettacolo dalle 19. Info Teatro delle Arti: viale Matteotti 5/8, Lastra a Signa – telefono 055 8720058 – www.tparte.it – teatrodellearti.lastraasigna.fi@gmail.com – biglietteria@tparte.it – Facebook Teatro Delle Arti Lastra Instagram Teatrodellearti_lastra