“Ciao mister”: lunedì a Santa Maria il funerale di Andrea Cantini

CAMPI BISENZIO – Si susseguono le testimonianze e i ricordi di Andrea Cantini, scomparso improvvisamente giovedì all’età di 68 anni. “Ho conosciuto Andrea – dice il presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici – tanti anni fa e da subito mi è rimasto simpatico. L’ho vissuto in varie vesti: da assessore, da vicepresidente del consiglio comunale e da consigliere provinciale. Nelle ultime elezioni, quelle del 2023, mi venne a cercare perché pensava che, fra i cinque candidati a sindaco, io fossi il più affidabile. E lui si candidò a mio sostegno nella lista di Fratelli d’Italia e, pur non essendo proprio di quell’area politica, del resto come me, ottenne un ottimo risultato. Sei stato un politico lungimirante, onesto, un grande lavoratore e, soprattutto, un amico sincero e disinteressato per me. Ciao “mister”, ti ricorderò per sempre”.

A ricordarlo è anche Riccardo Nucciotti, consigliere comunale della lista Nucciotti Sindaco: “Ti ho conosciuto nel lontano 1999 alla mia prima esperienza politica con i Democratici, mi hai sempre dato consigli utili e, anche se a un certo punto le nostre strade politiche si sono divise, fra di noi é sempre rimasta stima e rispetto. Ciao “mister”, perché per noi eri e rimarrai il mister della politica”. Infine Marco Cordone, già consigliere provinciale e vicesegretario provinciale vicario della Lega Toscana Salvini Premier: “La morte del caro Andrea Cantini mi rattrista profondamente anche perché era un uomo buono che sapeva ascoltare. Cinque anni, dal 2009 al 2014, sugli scranni del Consiglio provinciale di Firenze a Palazzo Medici Riccardi non si dimenticano facilmente e in Provincia ho avuto modo di conoscere una persona perbene che cercava di avere un buon rapporto con me che allora, rivestivo il ruolo di capogruppo della Lega. Cantini era una persona che sapeva ascoltare, una persona del territorio. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla comunità campigiana che ben rappresentava. Ciao Andrea”. Il funerale di Andrea Cantini sarà celebrato lunedì 28 alle 9 nella chiesa di Santa Maria.