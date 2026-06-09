Cimiteri, a Seano partiti i lavori per i nuovi ossarini

CARMIGNANO – Iniziati i lavori, al cimitero di Seano, per la realizzazione di 230 nuovi ossarini. L’intervento, come specificato in più occasioni dall’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni, “fa parte di una più ampia opera di manutenzione dei camposanti”. In particolare, nell’ala nuova di quello di Seano, la costruzione dei nuovi ossarini comporterà per le casse comunali una spesa che supera i 90mila euro. Un restyling dei cimiteri pubblici estesa anche Carmignano e Poggio alla Malva, interessati a una serie di azioni, per altri 50mila euro, di riqualificazione e di ripristino delle coperture allo scopo di evitare infiltrazioni. Tornando a Seano, il cantiere nel cimitero della frazione andrà oltre, perché riguarderà, nel caso, una più ampia attività che comprende, anche qui, la ristrutturazione di alcune sue parti e la risistemazione delle coperture. Alla fine per i cimiteri, l’amministrazione spenderà una cifra che si aggira attorno ai 200mila euro, perché sono da mettere nel conto, come da intese intervenute, i lavori per il cimitero di Colle, a Quarrata, utilizzato anche da Carmignano per le sepolture, in virtù della storica suddivisione delle competenze parrocchiali tra la chiesa di San Jacopo (Carmignano) e la chiesa di Santa Maria Assunta a Colle (Quarrata): la convenzione sottoscritta con Quarrata, e le conseguenti opere previste sono volte a permettere nuovamente le sepolture in terra, nel quadrante riservato a Carmignano, zona di Colle.