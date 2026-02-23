Cimiteri, il Comune investe 200.000 euro nella manutenzione     

CARMIGNANO – Duecentomila euro circa di spesa per la manutenzione dei cimiteri: è la cifra stanziata dal Comune, a partire dalla riqualificazione del camposanto di Colle, situato nel territorio di Quarrata ma che per le sepolture, da prima degli anni Trenta del secolo scorso, serve anche una parte di Carmignano, la zona di Capezzana, in virtù della storica suddivisione delle competenze parrocchiali tra la chiesa di San Jacopo (Carmignano) e la chiesa di Santa Maria Assunta a Colle (Quarrata). L’amministrazione comunale ha recentemente approvato lo schema di convenzione con il Comune di Quarrata, atto necessario e propedeutico per intervenire nel cimitero di Colle, dove sono condivisi ingresso, scalinata e cappella centrale e dove, sul lato sinistro, avvengono le sepolture di Carmignano. “Con l’accordo approvato con il Comune di Quarrata – afferma l’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni – inizia il procedimento che porterà alla riqualificazione di quella parte di cimitero di nostra competenza. E’ un intervento richiesto ed atteso e ora finalmente è stato avviato l’iter che porterà ai lavori”. Carmignano investirà circa 50mila euro: in pratica si tratta di costruire dei terrazzamenti e muretti di sostegno del terreno. “In questo modo – aggiunge Fratoni – a Colle si tornerà, anche nella parte che riguarda Carmignano, ad eseguire le inumazioni, le sepolture in terra”.

Ma l’azione prevista per Colle non sarà la sola che riguarda i cimiteri comunali. A più riprese si interverrà nei camposanti di Seano, Poggio alla Malva, Carmignano. “Un intervento complessivo – dice ancora l’assessore Fratoni – di cura e di adeguamento che vale all’incirca altre 150 mila euro. Un investimento di proporzioni significative”. A Seano saranno realizzati, per una spesa attorno ai 90mila euro, probabilmente anche qualcosa in più, circa 230 ossarini, mentre negli altri due cimiteri, di Carmignano e Poggio alla Malva, e ancora in quello di Seano, l’intervento, per un ammontare sui 50 mila euro, riguarderà opere di ristrutturazione e le coperture. “Siamo nella fase di progettazione, – conclude Fratoni – quanto prima, nel giro di pochi mesi, puntiamo a far partire i cantieri”.