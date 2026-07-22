Cimitero di Poggio a Caiano: approvato il progetto esecutivo della seconda parte dei lavori 

POGGIO A CAIANO – Approvato il progetto esecutivo della seconda parte dei lavori che interessano il cimitero comunale. Si tratta del lotto A che riguarda i due settori laterali subito dopo l’ingresso. Avviata, dunque, la procedura di gara per i lavori ed entro il mese di agosto si conoscerà l’aggiudicatario. Il cantiere partirà a settembre e, salvo imprevisti, terminerà nella primavera del 2027. “Si procederà a breve con la seconda parte del cantiere, – spiega l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mastropieri – il lotto A interesserà i settori laterali del camposanto con l’obiettivo di completare la riqualificazione dell’area d’ingresso del cimitero. Sarà quindi sistemata la copertura dei loculi dei due settori, rifatta la parte dei camminamenti e realizzate nuove scale e, nel progetto, sono previsti anche nuovi loculi e ossarini. Per quanto riguarda i loculi provvisori, quelli che si trovano sul lato destro verso la parte nuova del camposanto, saranno sistemati e verrà resa dignità ad un luogo sacro come è il cimitero. Una volta terminati questi lavori nel 2027 il cimitero sarà definitivamente ristrutturato dopo anni di problemi”. Da poco, lo ricordiamo, sono terminati i lavori del lotto B e a fine giugno c’è stata la celebrazione di una messa per la riapertura al culto della cappellina del camposanto, che era chiusa da tempo. Anche questa è stata oggetto di un importante restauro”.