Cimitero di San Mauro, approvato l’accordo con la Regione: 100.000 euro di contributo per la riqualificazione

SIGNA – Dopo il via libera della Regione Toscana, anche la giunta signese ha approvato lo schema di accordo che rende operativo il contributo straordinario di 100.000 euro destinato alla messa in sicurezza e alla riqualificazione del cimitero di San Mauro. Un passaggio fondamentale che consentirà di completare l’iter amministrativo e procedere con la realizzazione […]

SIGNA – Dopo il via libera della Regione Toscana, anche la giunta signese ha approvato lo schema di accordo che rende operativo il contributo straordinario di 100.000 euro destinato alla messa in sicurezza e alla riqualificazione del cimitero di San Mauro. Un passaggio fondamentale che consentirà di completare l’iter amministrativo e procedere con la realizzazione dell’intervento, il cui avvio è previsto entro la fine del 2026. Prima dell’erogazione del contributo, il Comune, come spiega in una nota, “completerà tutti i passaggi necessari previsti dall’accordo con la Regione, ottenendo le autorizzazioni richieste e perfezionando l’acquisizione e la regolarizzazione delle aree interessate dall’intervento, così da poter dare il via ai lavori. Il contributo regionale si aggiunge alle risorse già stanziate dal Comune, portando l’investimento complessivo a 500.000 euro. L’opera permetterà di ampliare e riqualificare il cimitero, migliorandone la sicurezza, il decoro e i servizi”.

“Con l’approvazione dell’accordo compiamo un ulteriore passo in avanti verso un intervento molto atteso dalla cittadinanza, – ha commentato il sindaco Giampiero Fossi – ringrazio la Regione Toscana per avere sostenuto il progetto e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli, che si è adoperato con determinazione affinché Signa ottenesse questo importante finanziamento. È un risultato che nasce dal lavoro di squadra tra istituzioni e che permetterà di dare una risposta concreta alle esigenze della nostra comunità”. “Con questo atto possiamo procedere verso la fase operativa dell’intervento – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – il progetto consentirà di migliorare la sicurezza e la funzionalità del cimitero di San Mauro, garantendo nuovi spazi e una struttura più adeguata alle necessità dei cittadini. Grazie al contributo aggiuntivo della Regione, possiamo potenziare il progetto di ampliamento e messa in sicurezza che già avevamo messo in campo, dandoci la possibilità di dirottare altrettante risorse comunali sulla demolizione definitiva delle ali laterali pericolanti”.