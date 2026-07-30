Cimitero di San Mauro: “Centomila euro dalla Regione grazie a Fratelli d’Italia. Risorse concrete dopo decenni di degrado”

SIGNA – “Prendiamo atto dell’approvazione dello schema di accordo da parte della giunta comunale, resa nota ieri, che rende operativo lo stanziamento di 100.000 euro per il cimitero di San Mauro”: lo dice il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia, che poi aggiunge: “Si tratta del passaggio formale necessario per dare seguito al contributo straordinario ottenuto in Consiglio Regionale grazie all’iniziativa di Claudio Gemelli, consigliere di Fratelli d’Italia, la cui azione ha permesso di sbloccare una situazione di stallo che si trascinava ormai da decenni. a. Per decenni il cimitero di San Mauro è stato lasciato in uno stato di grave abbandono e insicurezza. Se oggi si passa finalmente ai fatti, è unicamente grazie all’intervento della nostra forza politica, che ha portato risorse economiche certe laddove per anni si sono accumulati solo ritardi e interventi rinviati”.

“L’apporto dei 100.000 euro regionali, garantiti dal lavoro di Fratelli d’Italia, – aggiungono – ha consentito di potenziare il quadro economico complessivo dell’opera elevandolo a 500.000 euro. Questo intervento finanziario permette al Comune di liberare risorse proprie da destinare alla demolizione definitiva delle ali laterali pericolanti, affrontando una volta per tutte la principale criticità strutturale e di sicurezza del plesso. Dimostriamo nei fatti cosa significa fare un’opposizione seria e d’impatto: lavorare dentro le istituzioni per portare finanziamenti sul territorio e risolvere i problemi reali dei cittadini che l’amministrazione non ha saputo gestire per anni. Ora che la giunta ha recepito l’accordo con la Regione, la nostra attenzione si sposta interamente sulla fase operativa. Vigileremo con la massima fermezza su ogni singola tappa dell’iter formale, dal completamento delle procedure di regolarizzazione delle aree fino al rilascio delle autorizzazioni, pretendendo che i cantieri partano tassativamente entro la fine del 2026, senza ulteriori slittamenti a danno dei cittadini”.