CineGiardino “Dentro le mura”: dal 14 giugno al 10 agosto il cinema sotto le stelle a Lastra a Signa 

LASTRA A SIGNA – Dal 14 giugno al 10 agosto 2026 l’estate di Lastra a Signa si arricchisce con il CineGiardino “Dentro le Mura”, la rassegna di cinema sotto le stelle promossa in collaborazione tra il Teatro delle Arti e il Comune di Lastra a Signa. L’iniziativa segna la ripresa di un’esperienza storica per la comunità, sospesa da molti anni e restituisce alla cittadinanza un presidio culturale estivo radicato nella memoria collettiva del territorio. Per oltre due mesi, ogni domenica e lunedì, l’arena all’aperto ospiterà una selezione di film recenti, articolata in quattro sezioni tematiche – La Dolce Estate, France Mon Amour, Visioni al femminile e Linee d’ombra – pensate per accompagnare il pubblico tra commedia, cinema d’autore e sguardi internazionali.

“Un cinema all’aperto non è soltanto uno schermo e una fila di sedie sotto il cielo stellato, – ha spiegato il direttore organizzativo del Teatro delle Arti Francesco Giorgi – è uno spazio di incontro, un luogo dell’immaginazione condivisa, una piccola arena dei sogni. È un invito a uscire di casa per vivere un’esperienza collettiva che unisce generazioni diverse attraverso il racconto delle immagini. Anche una piccola arena come il Cinegiardino può trasformarsi in un luogo speciale: uno spazio accogliente dove condividere emozioni, sorrisi e riflessioni, scoprendo insieme storie capaci di farci viaggiare lontano e, allo stesso tempo, di aiutarci a comprendere meglio il nostro presente. Un’occasione per sentirsi parte di una comunità viva, aperta e partecipe. Siete tutti invitati”.

“Estate 2026: dopo tanti anni torna il cinema all’aperto a Lastra a Signa – ha aggiunto il sindaco Emanuele Caporaso – valorizzando uno dei luoghi più importanti del nostro centro storico. La rassegna si terrà al Giardino delle Mura, uno spazio bellissimo ristrutturato qualche anno fa e che fa parte del lavoro e del progetto di riqualificazione delle nostre antiche mura: un luogo per famiglie e per tutti i cittadini, un patrimonio storico e architettonico di Lastra che sta riprendendo vita. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Teatro delle Arti e sarà a prezzi molto popolari così da poter essere accessibile a tutti”. “Siamo vicinissimi alla partenza del cinema all’aperto – ha concluso l’assessore alla cultura Massimo Galli – che l’amministrazione ha fortemente voluto per riportare il cinema nel nostro centro storico dopo tanti anni. Un luogo dove si farà socialità all’aperto e dove, mi auguro, si riscoprirà il piacere di andare al cinema anche in estate e di stare insieme in una location così suggestiva”.

Le proiezioni si terranno dal 14 giugno al 10 agosto, ogni domenica e lunedì, con inizio alle ore 21:30. Il biglietto unico è di 5 euro; per i soci Coop è disponibile un carnet speciale di 4 proiezioni al costo di 3 euro. All’interno dell’area è presente un piccolo bar per rinfrescarsi durante le serate. In caso di pioggia le proiezioni non verranno annullate, ma si terranno all’interno del Teatro delle Arti. Informazioni e programma completo sono disponibili sul sito www.tparte.it. La rassegna si avvale del sostegno tecnico di Unicoop Firenze.