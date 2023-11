Cinquanta deumidificatori per la cittadinanza alluvionata: grazie a Misericordia di Campi, “ottod’Ame” e circolo Sms

CAMPI BISENZIO – L’unione fa la forza. E quando si parla di solidarietà, in questo caso alla popolazione campigiana colpita dell’alluvione, assume un valore ancora maggiore. Nella giornata di oggi, infatti, è stato consegnato a una famiglia di via Tipitapa il primo dei deumidificatori – in tutto sono cinquanta – noleggiati dalla Misericordia di Campi […]

CAMPI BISENZIO – L’unione fa la forza. E quando si parla di solidarietà, in questo caso alla popolazione campigiana colpita dell’alluvione, assume un valore ancora maggiore. Nella giornata di oggi, infatti, è stato consegnato a una famiglia di via Tipitapa il primo dei deumidificatori – in tutto sono cinquanta – noleggiati dalla Misericordia di Campi Bisenzio e diventati realtà grazie ai contributi della ditta “ottod’Ame”, con sede a Signa e specializzata in abbigliamento da donna, e del circolo Sms di San Donato in Collina, che hanno coperto per intero le spese del noleggio.

La conferma di un impegno che ha visto l’associazione di volontariato guidata dal Provveditore Cristiano Biancalani in prima fila nella gestione dell’emergenza fin dal primo giorno. Per chiederne la disponibilità, la Misericordia ha attivato un numero di telefono (3472921843, Laura) riservato ovviamente agli alluvionati: si tratta di macchine professionali che possono coprire una superficie fino a un massimo di 80 metri quadrati e che saranno installate, in comodato gratuito per un periodo di sessanta giorni, direttamente da un incaricato della Misericordia.

(Fotografie Roberto Vicario)

Come ha spiegato infatti Biancalani, da subito “abbiamo aperto una sottoscrizione per aiutare Campi a rialzarsi, denominata appunto “Un aiuto subito”, sulla quale sono stati destinati i soldi necessari per un tipo di servizio che in questo momento, per chi è rimasto vittima dell’alluvione, è fondamentale”. Insieme al Provveditore anche il vice-presidente del circolo di San Donato in Collina, Giovanni Becherucci, e Paolo Brosio che, oltre a fare da “testimonial” per l’associazione, non si è mai tirato indietro quando c’è stato da spalare il fango e dare una mano fattivamente. Una collaborazione la sua, con la Misericordia di Campi Bisenzio, che parte da lontano e nella quale ha coinvolto anche le “Olimpiadi del cuore”, la Onlus di cui è presidente e che a sua volta sta raccogliendo dei fondi proprio da destinare alla popolazione di Campi Bisenzio tramite la stessa Misericordia.

“Il servizio dei deumidificatori – ha detto Biancalani – va nella stessa direzione di quello che abbiamo fatto fin dal primo momento di questa emergenza. Un servizio concreto, nato dal desiderio e dalla volontà di dare un supporto a chi sta vivendo suo malgrado un periodo di difficoltà e che in questo modo può rientrare nella propria casa in condizioni migliori. Ringrazio chi ha contribuito per renderlo possibile e l’amico Paolo Brosio che da subito mi ha chiesto di venire a Campi a dare una mano come volontario e sta continuando a farlo tuttora con grande impegno”. “Ho fatto – ha detto Brosio – quello che potevo fare e che intendo continuare a fare: aiutare con il servizio chi sta soffrendo e che in questo modo ha davvero un aiuto concreto per provare a rialzarsi”. L’impegno della Misericordia tuttavia non si ferma e per le prossime settimane sono allo studio altri eventi il cui ricavato sarà devoluto a chi è stato colpito dall’alluvione.