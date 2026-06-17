Cinque uomini e quattro donne: il sindaco Matteo Biffoni ha presentato la giunta

PRATO – E’ stata ufficializzata questo pomeriggio la nuova giunta, che affiancherà il sindaco Matteo Biffoni nel mandato, giunta composta da cinque uomini e quattro donne. Biffoni ha tenuto per sé programmazione e coordinamento delle grandi opere pubbliche, coordinamento dei rapporti con le società partecipate, rapporti con le istituzioni culturali e, ad interim fino al 31 agosto, la sanità e le politiche sociali. “Sono estremamente soddisfatto perché è esattamente la giunta a cui pensavo, – ha detto il sindaco Biffoni – ci sono forze nuove, che non hanno mai fatto gli amministratori del Comune di Prato, ma che hanno una esperienza professionale fuori discussione, che raccontano un percorso importante. Gli altri hanno avuto già esperienze all’interno dell’amministrazione pratese e hanno trattato deleghe importanti, sono assessori che conoscono la macchina. La giunta dunque garantisce la novità, ma anche una capacità di “pronti via” straordinaria. Partiamo da proposte e progetti importanti: ho trovato una scrivania in ordine, grazie al lavoro del Commissario, ma piena di questioni da portare in fondo. Abbiamo fatto un lavoro sulle deleghe per renderle coerenti e simmetriche in modo che anche il lavoro dentro gli uffici sia altrettanto coerente”.

Ecco l’elenco delle deleghe: Diego Blasi è il vicesindaco e assessore con delega alla mobilità sostenibile e alle politiche per l’immigrazione; Gabriele Alberti si occuperà di politiche dell’abitare, patrimonio, bilancio e programmazione finanziaria e Protezione civile; Maria Rita Cecchini è il nuovo assessore con delega a urbanistica, pianificazione territoriale, economia circolare e centro storico; Paolo Morello Marchese è assessore con delega alla salute e alle politiche sociali; Enrico Romei è l’assessore con delega allo sport, alla partecipazione e alla comunicazione pubblica e all’Università; Ilaria Santi è assessore con delega alla pubblica istruzione e povertà educativa, cultura, pari opportunità e cultura della memoria; Cristina Sanzò è assessore con delega alla transizione ecologica e ai servizi demografici; Benedetta Squittieri è assessore con delega all’innovazione, sviluppo economico, turismo e politiche europee; Enrico Vellucci è l’assessore alla Polizia locale, sicurezza urbana, legalità e buona amministrazione. Infine, Lorenzo Tinagli sarà consigliere delegato all’equità intergenerazionale e valutazione d’impatto generazionale delle politiche pubbliche – Youth test, mentre Sandra Mugnaioni sarà consigliera con delega al coordinamento delle politiche per la pace. La prima seduta del consiglio comunale si svolgerà domani, giovedì 18 giugno, alle 15.