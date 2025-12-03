Cinzia Danti (Fare Centro Insieme): “Giochi di luce e tante iniziative, animiamo il centro di Campi tutti insieme”

CAMPI BISENZIO – “Sarà un Natale di luce per il centro di Campi”. E’ il messaggio che lancia Cinzia Danti, presidente di Confesercenti Campi e da poco di nuovo presidente del centro commerciale naturale Fare Centro Insieme. Un incarico che aveva già ricoperto una decina di anni fa e che la trova ancora oggi motivata […]

CAMPI BISENZIO – “Sarà un Natale di luce per il centro di Campi”. E’ il messaggio che lancia Cinzia Danti, presidente di Confesercenti Campi e da poco di nuovo presidente del centro commerciale naturale Fare Centro Insieme. Un incarico che aveva già ricoperto una decina di anni fa e che la trova ancora oggi motivata a fare bene così come era stato in passato. Il tempo di organizzare le iniziative per Halloween ed ecco che la neopresidente del CCN si è subito trovata ad affrontare, di concerto con l’amministrazione comunale, il periodo natalizio. Con un programma ricco di appuntamenti che hanno preso il via sabato scorso e che si concluderanno il 6 gennaio con l’arrivo della Befana.

“Credo che a Campi ci siano tutte le potenzialità per fare bene, altrimenti non sarei qui”: la presidente del CCN rilancia così e parla senza mezze misure del fatto che “il nostro Comune si merita un grande centro, non solo nel periodo del Natale. Per questo spero che anche gli altri commercianti la pensino come la sottoscritta e si possa lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”. Di un aspetto tuttavia è certa: “Dobbiamo fare in modo che la nostra attività sia programmata e di questo ne ho già parlato con il sindaco Tagliaferri e chi con lui collabora. Serve una progettualità e servono idee nuove, ma parlo per tutti ovviamente, anche per tentare di sopperire alla carenza di risorse, un problema che purtroppo non è solo di adesso”.

Progettualità e costanza: “Dobbiamo fare un passo alla volta, con un progetto mirato per il centro. Per queste festività il Comune ha fatto degli investimenti significativi e, come ho già detto in precedenza, sarà un Natale più “luminoso” rispetto al passato, grazie a tanti giochi di luce e ad altrettanti appuntamenti che caratterizzeranno questo periodo fino alla festa dell’Epifania. Con mercatini, animazione di qualità, street food, artisti che arrivano anche da fuori della Toscana e che contribuiranno a rendere i giorni che ci separano dal Natale, ma anche quelli successivi, nel segno della festa e della condivisione”. A tal proposito domenica 7 dicembre, dalle 15.30, in centro a Campi arrivano le simpaticissime Renne Matte insieme a Babbo Natale per un pomeriggio di foto, abbracci e tanta allegria. Ma anche gag, giochi, musica natalizia e momenti perfetti per selfie con grandi e piccoli: il Natale prende vita tra le vie del paese. “Portate i bambini e la loro letterina, Babbo Natale li aspetta”.

“Non a caso il lavoro portato avanti in questi mesi da Fare Centro Insieme è stato fondamentale per costruire il programma natalizio insieme al Comune – ha aggiunto – e Mentor Group; un vero lavoro di squadra che valorizza le competenze di ciascuno e che, ne siamo certi, porterà grandi risultati per la nostra comunità, offrendo un Natale ricco di atmosfera, partecipazione e nuove opportunità per tutto il centro cittadino. Poi penseremo anche al 2026, con l’obiettivo di far tornare le persone a uscire dalle proprie case, a vivere maggiormente il territorio e a mettere in risalto quel senso di appartenenza che ci ha sempre contraddistinti”.