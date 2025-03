“CiokoFlò”: arriva a Firenze il festival del cioccolato

FIRENZE – Un festival dedicato alla tradizione del cioccolato artigianale in tutte le sue declinazioni arriva a Firenze, in piazza Santa Croce, dal 10 al 13 aprile: “Ciokoflò”. Questa prima edizione riunirà maestri cioccolatieri, pasticceri italiani ed esteri insieme alle realtà produttive più interessanti del settore. Non solo degustazioni ma anche laboratori per bambini, spettacoli, […]

FIRENZE – Un festival dedicato alla tradizione del cioccolato artigianale in tutte le sue declinazioni arriva a Firenze, in piazza Santa Croce, dal 10 al 13 aprile: “Ciokoflò”. Questa prima edizione riunirà maestri cioccolatieri, pasticceri italiani ed esteri insieme alle realtà produttive più interessanti del settore. Non solo degustazioni ma anche laboratori per bambini, spettacoli, installazioni e maxi costruzioni a tema. “Questo appuntamento celebra la tradizione del cioccolato artigianale italiano, con una particolare attenzione alle eccellenze del territorio fiorentino e toscano”, spiegano gli organizzatori. “Diamo il benvenuto ad un’iniziativa che anima la nostra città con i prodotti delle cioccolaterie artigianali italiane, – aggiunge l’assessore allo sviluppo economico e al turismo del Comune di Firenze Jacopo Vicini – un appuntamento pensato per i buongustai a cui anche tante famiglie fiorentine non mancheranno di partecipare”.

“La fiera del cioccolato di Firenze continua la sua crescita consolidando il suo ruolo di appuntamento imperdibile per la città e per tutti gli appassionati di cioccolato. Dopo anni di lavoro e dedizione, si è sentita la necessità di un partner strategico capace di dare nuovo impulso all’evento e accompagnarlo verso nuovi orizzonti e abbiamo trovato in SGP Grandi Eventi il compagno di viaggio ideale, – spiega Jacopo D’Andrea, Ceo di JDEvents – siamo certi che questa collaborazione porterà nuova energia alla Fiera, mantenendone intatta l’essenza ma ampliandone le opportunità e la visibilità. Un evento che anno dopo anno ha saputo rafforzare la sua identità coniugando tradizione, artigianalità e innovazione. La Fiera non è solo un’occasione per celebrare il cioccolato, ma un’esperienza che porta con sé storia, cultura e passione, diventando un punto di riferimento per Firenze e per il settore. La Fiera del Cioccolato è ormai un simbolo di eccellenza per la città, e siamo pronti a renderla ancora più straordinaria”.

“Sono orgoglioso di poter realizzare nuovamente dopo 10 anni il David di Michelangelo, un’opera di fama internazionale ma soprattutto molto complessa vista la sua struttura sbilanciata – conclude Mirco della Vecchia, scultore e maestro cioccolatiere – Le creazioni in cioccolato da Guinness sono la mia specialità e attraverso questa scultura diamo colore e profumo ad una scultura di marmo creando così un contrasto tra la freddezza e la purezza del marmo e il calore avvolgente e il profumo intenso del cioccolato”. L’evento è organizzato da Sgp Grandi Eventi e JDEvents, in partnership con Acai e con il patrocinio del Comune di Firenze.

Sara Coseglia