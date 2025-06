Circolo Mcl Don Renzo Paoli, venerdì 13 fra apericena e improvvisazione teatrale

CAMPI BISENZIO – Dalle presentazioni di libri alle tante iniziative di condivisione con i propri soci. Il circolo Mcl Don Renzo Paoli di San Piero a Ponti, dove ha sede anche la sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi Bisenzio, si conferma una fucina di idee. A maggior ragione in un anno come questo in cui festeggia i cinque lustri di attività essendo stato aperto appunto venticinque anni fa. Così, un po’ per stare di nuovo insieme, ma anche per continuare nel calendario di appuntamenti che contraddistinguono il 2025, dopo domani, venerdì 13 giugno, ha organizzato una serata che inizierà alle 19.30 con un apericena (prenotazione obbligatoria telefonando al numero 335 1083120, costo 15 euro) definito “A modo nostro”. Subito dopo, invece, dopo il successo ottenuto l’anno scorso, torna lo spettacolo di improvvisazione teatrale, “Teatro istantaneo. Risate in libertà”.