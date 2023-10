Circolo Mcl Il Gorinello, il parco giochi inclusivo è un sogno che diventa realtà. Domenica 8 il taglio del nastro

CAMPI BISENZIO – Quando si parla di inclusione, un esempio concreto in tal senso arriva dal circolo Mcl Il Gorinello di San Piero a Ponti. Lo dimostra anche la giornata di domani, domenica 8 ottobre, quando, a conclusione della festa di inizio anno delle attività parrocchiali – che comincerà la mattina alle 11 con la celebrazione della Santa Messa – sarà inaugurato il parco giochi inclusivo (alle 16). Un progetto nato dall’idea di uno dei volontari del circolo, Lorenzo Bucci, ma che, con il passare del tempo, ha coinvolto sempre più persone, asssociazioni e aziende che hanno fatto sì che, con il loro contributo, il sogno sia diventato realtà.

Un cammino partito all’inizio del 2022 quando, come spiega Bucci, “conobbi la Cdni Srl, azienda di impianti fotovoltaici con sede a Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna, per motivi personali”. “Mi colpirono – racconta – per la gentilezza e la cordialità e anche a loro, come a tante altre aziende, inviai una richiesta di contributo ma, essendo la loro sede in un’altra regione, non mi aspettavo una risposta positiva. Invece prima ci fecero pervenire un piccolo contributo, a settembre, poi a dicembre mi telefonarono per chiedere a che punto eravamo con i lavori e contribuirono fino in fondo per la completa realizzazione del parco giochi con il soldi che mancavano a raggiungere la cifra necessaria. Ormai il meccanismo si era messo in moto e adesso siamo finalmente arrivati al giorno dell’inaugurazione”.

“Anche nei luoghi dove il livello di integrazione è elevato – aggiunge – risulta difficile incontrare bambini con disabilità che possono vivere momenti di gioco all’aria aperta insieme ai loro coetanei. Noi, invece, nel nostro piccolo, crediamo con questo parco giochi di avere contributo a quello che è un diritto di tutti i bambini. Non è stato facile, ma le risposte alla nostra richiesta di aiuto sono ben presto iniziate ad arrivare a partire dagli amici e colleghi del Credito Cooperativo che fin dall’inizio hanno supportato con forza l’iniziativa e ci hanno fornito un aiuto sostanziale. Voglio ringraziare inoltre i tanti amici che hanno contribuito alla realizzazione del parco giochi con consigli e sostegno, il gruppo Gorinello Insieme e in particolare Linda, Antonio, Michela, Tania, Arianna, Stefania e Claudia, che sono riusciti a organizzare due cene in strada al Gorinello con ben 400 persone sedute a tavola grazie alla collaborazione con il circolo Arci Dino Manetti, così come ringrazio tutto il consiglio Mcl del Gorinello e in particolare Stefano e Marco“.

“Un ringraziamento speciale, infine, va a tutte le realtà del territorio che ci hanno aiutato: Misericordia di Campi Bisenzio, Unicoop Campi Bisenzio, Banca Alta Toscana, Banco Fiorentino, Battiloro Manetti SpA, Beyfin SpA Soc. Benefit, Capp Plast Srl, Car Mania Srl, Casabella Immobiliare, CDNI Srl, Chianti Banca, Country Club Tennis Gorinello, Farmacia Masi Srl, Farmapiana SpA, Fondazione Chianti Banca, GAB, GlobalNet Italia, L’Agenzia International Srl, Macelleria Caciolli, Misericordia Campi Bisenzio, Montezemolo, Mutua Alta Toscana, Nesti Dante Srl, Pacific Garment Italy Srl, Pugi Giardini, Ratec Snc, Ridolfi & C. Srl, TC Colli Alti, Tesi Luigi & Guido Srl, Unicoop Firenze – sezione Campi Bisenzio e Fratelli Lunardi”.