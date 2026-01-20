Circolo Rinascita, l’11 febbraio una cena di raccolta fondi dopo i lavori di ristrutturazione

SIGNA – Una cena di raccolta fondi per il circolo Rinascita. E’ quella in programma il prossimo 11 febbraio. Con un “appello” particolare a partecipare e rivolto a tutte le compagnie che da gli anni ’70 a oggi hanno frequentato il circolo di piazza del Popolo a San Piero a Ponti. Ma anche a tutti quelli, come spiegano, “che negli anni hanno fatto parte delle squadre di calcetto con il nostro nome, a quelli che hanno aiutato come volontari e coloro che in 12 anni hanno lavorato all’interno dello staff, alle istituzioni con cui abbiamo sempre collaborato; a tutte le realtà che gravitano dentro la nostra associazione e a tutti quelli che ci hanno sempre aiutati. È un momento importante e la vostra partecipazione ci aiuterebbe molto, a dimostrazione della nostra credibilità e per la fiducia verso chi ve lo sta chiedendo. Vi ringraziano per quello che potrete fare, partecipate e fate partecipare”. Il circolo, infatti, ha appena portato a termine una serie di lavori di ristrutturazione alla sala Tv e alle scale con una rampa per i portatori di handicap: insomma, tanti buoni motivi per essere presenti e dare una mano.