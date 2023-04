Circonvallazione ovest, Montelatici: “Interesseremo Governo e Regione perché gli errori dell’amministrazione non ricadano sui cittadini”

CAMPI BISENZIO – “Purtroppo avevamo ragione a sollevare il problema. L’amministrazione non è stata in grado di centrare un obiettivo fondamentale per il territorio di Campi Bisenzio: il finanziamento pubblico che avrebbe consentito di appaltare l’opera per la circonvallazione ovest e iniziare i lavori”: lo dichiarano Antonio Montelatici, candidato sindaco della civica Campi Domani e di Fratelli […]

CAMPI BISENZIO – “Purtroppo avevamo ragione a sollevare il problema. L’amministrazione non è stata in grado di centrare un obiettivo fondamentale per il territorio di Campi Bisenzio: il finanziamento pubblico che avrebbe consentito di appaltare l’opera per la circonvallazione ovest e iniziare i lavori”: lo dichiarano Antonio Montelatici, candidato sindaco della civica Campi Domani e di Fratelli d’Italia, insieme a Mariella Nives, candidata al consiglio comunale nella lista Campi Domani, che hanno ricevuto la risposta al quesito depositato all’attenzione del Commissario straordinario del Comune di Campi Bisenzio, Grazia La Fauci.

“Le notizie che avevamo erano dunque fondate. Adesso stiamo interessando Governo e Regione perché non vada persa questa importante opportunità, – aggiungono – la circonvallazione ovest è infatti un’opera di vitale importanza per il territorio di Campi, una strada che cittadini e imprese attendono da decenni e che alleggerirebbe il traffico e le code costantemente presenti sulla via Barberinese. Da sempre consideriamo fondamentale la realizzazione di una viabilità parallela che ricongiunga la rotatoria della circonvallazione sud con quella della bretellina di Capalle”. Il contributo sarebbe dovuto arrivare per cinque milioni dalla Regione Toscana, su risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, Fsc, e per la restante parte dal bilancio del Comune.