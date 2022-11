Cisl: venerdì 2 l’inaugurazione della nuova sede di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Festa venerdì 2 dicembre per la Cisl, che inaugura la nuova sede zonale del comune della Piana. Appuntamento alle 10,30 nei nuovi locali di via Pratese 40, dove il sindacato si è trasferito da alcune settimane dalla vecchia sede di via Verdi, che non è più operativa. All’appuntamento saranno presenti anche il sindaco […]

SESTO FIORENTINO – Festa venerdì 2 dicembre per la Cisl, che inaugura la nuova sede zonale del comune della Piana. Appuntamento alle 10,30 nei nuovi locali di via Pratese 40, dove il sindacato si è trasferito da alcune settimane dalla vecchia sede di via Verdi, che non è più operativa. All’appuntamento saranno presenti anche il sindaco Lorenzo Falchi, la presidente nazionale del Caf-Cisl Giovanna Ventura, il presidente nazionale del patronato Inas-Cisl Luigi Petteni, il segretario generale Cisl Toscana Ciro Recce, il segretario generale Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi e il segretario generale dei pensionati Cisl Firenze-Prato, Viviano Bigazzi. Dopo il tradizionale taglio del nastro spazio a un piccolo brindisi per festeggiare la nuova casa Cisl.

“E’ sempre una festa inaugurare una nuova sede sindacale – spiega il segretario Fabio Franchi – perché si tratta di un luogo a disposizione della comunità, dove cercare risposte ai propri bisogni, ma anche uno spazio di partecipazione che rinsalda le nostre comunità. Sono stati e saranno anni non facili, la pandemia, la guerra, il caro bollette, la povertà che segna livelli mai visti mettono a rischio la coesione sociale ed per questi motivi che ora più che mai si rende necessaria una presenza, un presidio del sindacato: vogliamo essere al servizio del territorio e farci carico dei bisogni dei cittadini. Per questo abbiamo invitato il sindaco e invitiamo, venerdì e nei giorni a seguire, tutti i sestesi: veniteci a trovare, ci farà piacere”. La sede è aperta ogni giorno, dal lunedì al venerdì in orario 9-13 e 14,30-18,30. “Lì i cittadini di Sesto e della Piana – aggiunge – possono trovare uffici per i servizi fiscali, il patronato e ovviamente gli operatori sindacali delle categorie dei lavoratori e dei pensionati, come nella vecchia sede di via Verdi, ma in una zona più comoda e in locali più funzionali. Nella zona infatti c’è facilità di parcheggio e la nuova sede è più grande (186 metri quadrati), luminosa e vivibile, tutta su un unico piano, a livello strada, e senza barriere architettoniche. All’ingresso è stato allestito un banco accoglienza, come già sperimentato con successo nella sede provinciale di Firenze, per orientare chiunque si presenti alla Cisl, con un problema o un’esigenza, al servizio e alla persona che possa aiutarlo a trovare una soluzione”.