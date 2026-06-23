Lamma. La lunga estate: record di durata per il grande caldo

CAMPI BISENZIO – Record di caldo. Il Lamma fa sapere che siamo ancora nel pieno di una ondata di calore davvero lunga. Ciò che la rende eccezionale, spiega il Lamma. non è tanto la presenza di valori record di temperatura massima assoluta, almeno per il momento, quanto la sua persistenza. Con oggi salgono infatti a […]

CAMPI BISENZIO – Record di caldo. Il Lamma fa sapere che siamo ancora nel pieno di una ondata di calore davvero lunga. Ciò che la rende eccezionale, spiega il Lamma. non è tanto la presenza di valori record di temperatura massima assoluta, almeno per il momento, quanto la sua persistenza. Con oggi salgono infatti a 6 i giorni consecutivi in cui la stazione di Firenze Peretola ha raggiunto o superato i 36 °C: un evento che non si era mai verificato in oltre 70 anni di osservazioni continue. I precedenti episodi più rilevanti sono: 4 giorni consecutivi a fine giugno 2019 e nuovamente a fine giugno 2025, che finora rappresentavano il record di durata.