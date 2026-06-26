Città metropolitana: dieci nuove aule per il liceo Agnoletti di Campi Bisenzio. E anche una sala polivalente

CAMPI BISENZIO – E’ la Città metropolitana di Firenze a coordinare gli interventi relativi alle sedi dell’Istituto di Istruzione Statale Superiore Agnoletti, conosciuto anche come liceo Agnoletti, compresa quella distaccata di Campi Bisenzio. E proprio per la realizzazione di nuove aule e dell’auditorium all’interno del liceo campigiano, il consiglio della Metrocittà ha stanziato, grazie a […]

CAMPI BISENZIO – E’ la Città metropolitana di Firenze a coordinare gli interventi relativi alle sedi dell’Istituto di Istruzione Statale Superiore Agnoletti, conosciuto anche come liceo Agnoletti, compresa quella distaccata di Campi Bisenzio. E proprio per la realizzazione di nuove aule e dell’auditorium all’interno del liceo campigiano, il consiglio della Metrocittà ha stanziato, grazie a un avanzo economico, tre dei cinque milioni di spesa, 400mila dei quali per la progettazione, mentre la residua copertura di 2 milioni è assicurata sull’annualità 2028. Il progetto prevede infatti due interventi chiave: la ristrutturazione dell’auditorium esistente per creare nuove aule e la costruzione di una nuova sala polivalente per attività didattiche ed extradidattiche.

Il primo intervento mira a sfruttare al meglio gli spazi già costruiti, ottimizzando la disponibilità di aree senza necessitare di costruzioni ex novo. Non a caso, la ristrutturazione dell’auditorium permetterà di creare aule più moderne e funzionali, migliorando la qualità dell’offerta formativa. Il secondo passo consentirà la realizzazione di una sala multifunzionale che potrà essere utilizzata per attività di laboratorio, eventi scolastici, manifestazioni culturali e altre iniziative. La nuova sala polivalente sarà un importante punto di incontro per gli studenti e gli insegnanti, favorendo la socializzazione e la collaborazione. “Siamo davanti a un intervento importante, un obiettivo del nostro programma di mandato, studiato e progettato con attenzione – spiega Sara Funaro, sindaco della Città metropolitana – tenendo conto delle richieste della popolazione scolastica, in un’area di sviluppo della Metrocittà come quella fra Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e le Signe, interessata a decisive opere infrastrutturali”.

Proprio nel novembre scorso, su proposta del consigliere delegato al patrimonio, Nicola Armentano, era stato votato all’unanimità dall’assemblea un protocollo di intesa tra la Città metropolitana e il Comune di Campi Bisenzio con l’obiettivo di ottimizzare l’uso degli spazi e rispondere alle esigenze di crescita e diversificazione dell’offerta formativa: “Un importante investimento – ha detto – per il futuro dell’istruzione nella zona, migliorando la qualità dell’offerta formativa e favorendo lo sviluppo culturale e sociale della comunità”. “E’ il segno di un’attenzione vera della Città metropolitana – ha aggiunto il capogruppo di Territori Beni Comuni Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio – attraverso una buona politica che coniuga efficienza e tempistica”. Per la consigliera delegata alla scuola Beatrice Barbieri “è un intervento concreto che migliorerà gli spazi e le opportunità per studenti e personale, dando valore a una realtà educativa importante per la comunità. Garantire ambienti scolastici moderni, sicuri e funzionali significa anche permettere a studenti, docenti e personale di vivere quotidianamente la scuola nelle migliori condizioni possibili, favorendo il benessere, l’apprendimento e la piena valorizzazione degli spazi educativi”.