Cittadinanza onoraria simbolica a 11 bambini Saharawi

CALENZANO – Il Comune ha consegnato a 11 bambini della Repubblica Saharawi la cittadinanza onoraria simbolica consegnando loro le pergamene. La cerimonia si è tenuta ieri nella sala del nuovo palazzo comunale alla presenza del sindaco Giuseppe Carovani e dell’assessore alla Cooperazione internazionale Marco Bonaiuti. Presente l’associazione Ban Slout Larbi di Sesto Fiorentino, che segue […]

CALENZANO – Il Comune ha consegnato a 11 bambini della Repubblica Saharawi la cittadinanza onoraria simbolica consegnando loro le pergamene. La cerimonia si è tenuta ieri nella sala del nuovo palazzo comunale alla presenza del sindaco Giuseppe Carovani e dell’assessore alla Cooperazione internazionale Marco Bonaiuti. Presente l’associazione Ban Slout Larbi di Sesto Fiorentino, che segue e accompagna da anni i bambini saharawi che vengono ospitati sul territorio calenzanese.

Il gruppo è arrivato a inizio luglio e ha partecipato a molte attività organizzate da associazioni e Enti locali, come la giornata, inserita nel programma della manifestazione “Un altro mondo” organizzata dal Comune di Calenzano, che li ha visti protagonisti di una visita al Viola Park e di una partita con le squadre di calcio calenzanesi allo stadio Paolo Magnolfi.

La delegazione è stata invitata ieri in Comune per ribadire il rapporto di amicizia tra Calenzano e i Saharawi, iniziato oltre trenta anni fa. La presenza della delegazione, come è stato ricordato ieri, è utile anche per sensibilizzare sulla condizione di questo popolo che da decenni attende il riconoscimento della propria Repubblica.