Cna Federmoda: workshop, incontri e performance con “Benvenuti in Atelier”

FIRENZE – Workshop, incontri con esperti, performance, visite guidate, aperitivi tematici e tante altre attività, saranno al centro della due giorni di “Benvenuti in Atelier”, iniziativa promossa da Cna Federmoda per narrare al grande pubblico la qualità, la creatività, la bellezza, ed il saper fare che stanno alla base del successo del made in Italy. All’iniziativa aderisce anche Cna Federmoda Toscana con botteghe artigiane della provincia di Arezzo, Firenze, Lucca, Grosseto. Apriranno le proprie porte: sartorie, laboratori dove si producono oggetti di pelletteria (scarpe e borse) ed altri accessori. Ognuno di questi, oltre al libero ingresso proporrà vari tipi di esperienze.

“Con “Benvenuti in Atelier” intendiamo proporre al pubblico delle nostre città e dei nostri borghi un percorso immersivo nel made in Italy – afferma Ombretta Maffei, presidente nazionale del Mestiere “su misura” – un’occasione per mostrare le qualità dell’artigianato e delle piccole imprese che operano nella moda. Siamo soddisfatti che per questo progetto ci sia una copertura nazionale, ciò non fa che rafforzare il nostro obiettivo: quello di non disperdere le nostre conoscenze grazie alla condivisione delle esperienze. Le nostre porte sono sempre aperte e il fatto che lo saranno insieme in tutta Italia sarà di grande importanza”. Cna Federmoda attraverso Benvenuti in Atelier vuole sostenere e promuovere quel sistema di imprese che sta alle origini del nostro sistema moda, un modello trae origine dal forte radicamento territoriale esprimendone vigore, estro inventivo e maestria.