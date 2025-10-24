Comitato No Taric Campi Bisenzio, sabato 25 ottobre nuovo incontro con i cittadini

CAMPI BISENZIO – Il comitato No Taric di Campi Bisenzio, “nell’attesa che il sindaco Tagliaferri risponda alla nostra richiesta di un incontro/confronto”, scrivono in una nota, “sarà nuovamente in mezzo alla gente, “ospite” del Bar i’ Goloso, in via Tesi”. L’appuntamento è per domani, sabato 25 ottobre, dalle 16 alle 18, con i rappresentanti del comitato presenti per illustrare le prossime iniziative ma, soprattutto, per continuare sul territorio la campagna di adesioni. “Sarà l’occasione per conoscerci – spiegano – e raccogliere anche le idee e proposte di coloro che parteciperanno, nonché esperienze e testimonianze di come tutti viviamo sulla nostra pelle questa nuova situazione a causa dell’entrata in vigore, dal 1 gennaio scorso, della Taric. Adesioni che inoltre sono possibili on line alla nostra pagina dedicata (https://notariccampibisenzio.altervista.org/aderire-al-comitato/), inviando per e-mail o posta ordinaria i moduli debitamente compilati e firmati”.