Con il Cgfs sport e teatro si mescolano per insegnare ai ragazzi a gestire le emozioni

PRATO – Al Centro Giovanile di Formazione Sportiva lo sport fa sempre rima con integrazione e inclusione. Grazie ai contributi derivanti dal bando Sport 2024-’25 di Publiacqua, il Cgfs ha avuto la possibilità, anche per quest’anno, di garantire l’accesso gratuito a bambini (da 5 a 16 anni) provenienti da contesti di povertà educativa, monitorati dai servizi sociali dei Comuni della provincia pratese o seguite da associazioni assistenziali e del terzo settore, coinvolgendoli nei propri corsi e nelle attività pomeridiane. Un sostegno, quello derivante dal bando di Publiacqua, che nel caso del Cgfs ha consentito di contribuire a due tipi diversi di interventi in questa stagione sportiva.

Per prima cosa, a partire da settembre 2024, sono stati accolti gratuitamente 29 bambini con difficoltà economiche nelle varie attività pomeridiane, garantendo loro il diritto alla pratica sportiva e la possibilità di frequentare uno dei tanti corsi offerti. Un sostegno, questo, che si rinnova ormai di anno in anno e che, a partire dalla stagione 2021-2022, grazie anche ai fondi del bando di Publiacqua, ha già garantito l’accesso alla pratica sportiva a 111 bambini a rischio povertà educativa (oltre ai 29 che stanno frequentando i corsi in questa stagione). In particolare, quest’anno, grazie alla collaborazione con il Teatro Metastasio, il Cgfs ha deciso di lanciare “Sport e teatro, emozioni in gioco”. un nuovo intervento di supporto ai giovani sportivi in età adolescenziale e pre-adolescenziale (12-20 anni). Si tratta di un’esperienza coinvolgente e inedita, che intende applicare le tecniche del teatro e delle arti sceniche al mondo sportivo in maniera tale da far sperimentare ai giovani atleti esperienze innovative per conoscere e gestire al meglio le emozioni durante la performance sportiva ed esprimere al meglio il loro talento. Il progetto si articolerà in due percorsi distinti: il primo, totalmente gratuito e interno al Cgfs, dedicato agli iscritti ai corsi di hip hop; il secondo, aperto a tutti, per cui è richiesto un piccolo contributo di partecipazione.

Questa seconda speciale Masterclass rivolta ai ragazzi si svolgerà in tre diverse date, sempre dalle 9 alle 12, domenica 23 febbraio, domenica 30 marzo e domenica 11 maggio 2025, all’interno del complesso monumentale di San Domenico. L’esperienza sarà guidata da Angela Antonini, attrice e educatrice per il teatro e le arti sceniche, insegnante di recitazione all’interno del progetto formativo “Metaforma” del Teatro Metastasio di Prato e attrice della “Compagnia 47” di Claudio Morganti e Rita Frongia. Per ulteriori informazioni e prenotazioni consultare il link https://forms.gle/YVnPqLQKr3pYL9fC7

“Ritengo che tra le azioni necessarie e principali del CGFS debba esserci il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ai giovani, – commenta Gabriele Grifasi, presidente del Cgfs – in questo caso siamo riusciti a farlo grazie all’autofinanziamento e al contributo importante di Publiacqua. Ritengo che queste iniziative debbano essere ampliate attraverso il coinvolgimento attivo delle realtà del territorio”. “Il valore dello sport per la crescita, l’educazione, la socialità è indubbio. Ormai tutti noi sappiamo quali e quanti benefici l’attività sportiva porta a chi la pratica e, soprattutto, quanto questa sia importante per i più giovani. Consapevole di questo Publiacqua con convinzione e soddisfazione è ancora una volta a fianco del Cgfs e ne sostiene l’attività, – aggiunge Nicola Perini, presidente di Publiacqua – i due progetti che Publiacqua sostiene sono entrambi preziosi e importanti: per l’inclusione di tutti i bambini nell’attività sportiva, e per l’apprendimento socio-emotivo dei più grandi. Sono due iniziative belle che siamo certi sapranno dare risultati e che siamo orgogliosi di poter sostenere”.