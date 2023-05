Con le moto da enduro sui sentieri di Calenzano. Li fermano per un controllo, ma scappano: denunciati dai Carabinieri Forestali

CALENZANO – Avevano deciso di passare qualche ora in sella alle loro moto da enduro in località Crocicchio di Valibona, nel Comune di Calenzano. Quando i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto, nel corso di un servizio mirato al controllo per il transito fuoristrada di veicoli a motore, hanno fermato per un controllo due […]

CALENZANO – Avevano deciso di passare qualche ora in sella alle loro moto da enduro in località Crocicchio di Valibona, nel Comune di Calenzano. Quando i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto, nel corso di un servizio mirato al controllo per il transito fuoristrada di veicoli a motore, hanno fermato per un controllo due motociclisti. Entrambi, essendo sprovvisti dei documenti di identità, hanno dichiarato le proprie generalità ai militari dell’Arma che hanno eseguito gli accertamenti necessari. Durante i quali, però, i due sono fuggiti in direzione di Prato. Immediata la comunicazione alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Signa e alla Centrale Operativa di Prato. Ma non è finita qui, perché dopo averli rintracciati e fermati di nuovo, è emerso che una moto non era coperta da assicurazione mentre la seconda aveva una targa intestata a un altro motoveicolo di diversa proprietà. I due sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per il reato di resistenza a pubblico ufficiale in concorso, le due moto sono state sequestrate con fermo amministrativo e, in applicazione del Codice della strada, sono state elevate sanzioni ammnistrative per un importo complessivo di 2.235 euro.