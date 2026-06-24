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Concerto d’estate alla chiesa di Santa Maria a Quinto

SESTO FIORENTINO – Concerto d’estate sabato 27 giugno alle 21 alla Chiesa di Santa Maria a Quinto. In programma Euterpe Enssemble con Adel Heredi al violino, Anonio La Valle clarinetto e sassofono e Domenico Trimboli al pianoforte.

SESTO FIORENTINO – Concerto d’estate sabato 27 giugno alle 21 alla Chiesa di Santa Maria a Quinto. In programma Euterpe Enssemble con Adel Heredi al violino, Anonio La Valle clarinetto e sassofono e Domenico Trimboli al pianoforte.