Concerto di Capodanno e Befana Pop per Luci d’inverno

CALENZANO – Concerto lirico di Capodanno, laboratori e burattini. Sono gli ultimi appuntamenti di Luci d’Inverno, la rassegna culturale invernale promossa dal Comune. Mercoledì 1 gennaio alle 17 al Teatro Manzoni, l’Orchestra Nazionale Artes di Prato si esibirà nel concerto lirico di Capodanno “Lirica senza confini“. Ingresso su prenotazione, entro il 30 dicembre alle ore 12, con offerta a favore della Fondazione Bordoni. Giovedì 2 gennaio alle 10.30 nella sala bambini di CiviCa si terrà il laboratorio “Una musica a colori”, per bambini da 4 a 7 anni, a cura della Scuola di Musica di Calenzano. Venerdì 3 gennaio alle 17 alle 10.30 nella sala bambini di CiviCa si terrà il laboratorio “Befana pop” per bambini da 4 a 8 anni. Domenica 5 gennaio alle 17 al Teatro Manzoni si terrà lo spettacolo di burattini “Il gatto con gli stivali“, per bambini da 3 anni, a cura dei Pupi di Stac. Info e prenotazioni solo telefoniche: 055 8833292/448/421.