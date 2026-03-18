Conclusi i lavori per la realizzazione del nuovo marciapiedi in via Livornese a Porto di Mezzo

LASTRA A SIGNA – Si sono conclusi in via Livornese a Porto di Mezzo i lavori di realizzazione di un nuovo marciapiedi nel tratto dall’incrocio con via Pavese fino alla scuola elementare, che interessa il lato destro della carreggiata in direzione Montelupo per un tratto di circa 140 metri. Per il progetto il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 50.000 euro a cui ha aggiunto le restanti risorse per arrivare al quadro economico finale che ammonta a 105.000 euro. Il nuovo marciapiedi, vista la presenza di passi carrabili e di numerosi accessi alle abitazioni posti a quote diverse rispetto alla sede viaria esistente, ha un andamento altimetrico conformato alle quote degli ingressi delle residenze, garantendo comunque ovunque la larghezza necessaria di 150 cm per il transito nei due sensi di persone in carrozzina e comunque nei restringimenti necessari una larghezza superiore ai 90 cm per consentire il transito a senso alternato di eventuali persone con disabilità. L’intervento comprende anche l’inserimento di barriere parapedonali. “Si tratta di un intervento – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – che riguarda la messa in sicurezza dei pedoni ed è strategico perché condurrà proprio alla scuola primaria della frazione. Erano lavori molto attesi dai residenti per i quali siamo riusciti a intercettare anche risorse regionali, mentre la restante parte del costo dell’opera è stata finanziata dall’amministrazione comunale”.