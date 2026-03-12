Coni Firenze: iscrizioni aperte ai corsi base per dirigenti e istruttori

FIRENZE – Aperte le iscrizioni ai corsi base Coni della Scuola regionale dello sport organizzati in collaborazione con la Città metropolitana di Firenze, sia per dirigenti che per istruttori. Lo comunicano il delegato del Coni di Firenze, Gianni Taccetti, e il coordinatore tecnico Fabrizio Balducci. I corsi si svolgeranno a Firenze presso la sede Coni […]

FIRENZE – Aperte le iscrizioni ai corsi base Coni della Scuola regionale dello sport organizzati in collaborazione con la Città metropolitana di Firenze, sia per dirigenti che per istruttori. Lo comunicano il delegato del Coni di Firenze, Gianni Taccetti, e il coordinatore tecnico Fabrizio Balducci. I corsi si svolgeranno a Firenze presso la sede Coni Toscana (via Irlanda, 5) e sono rivolti a dirigenti e istruttori tesserati negli organici societari e che svolgono attività nelle associazioni Asd –Ssd sia con le federazioni sportive nazionali che con gli enti di promozione. Possono partecipare anche i non tesserati, l’importante è che lo comunichino all’inizio del corso (https://toscana.coni.it/).

Prima lezione in programma quella di giovedì 26 marzo: alle 20 registrazione partecipanti, saluti e presentazione corso da parte di Gianni Taccetti e Fabrizio Balducci; alle 20.15 via all’incontro sul tema “I genitori all’interno della Asd: criticità e apporti positivi a cura di Alessandra Piantini, della Scuola regionale dello sport e psicologa dello sport. Tutti gli incontri sono tenuti da esperti della Scuola regionale dello sport del Coni Toscana. Queste, invece, le lezioni successive: lunedi 13 aprile alle 20 “Organizzazione di una Asd: la struttura della segreteria per una buona funzionalità”, giovedì 14 maggio alle 20 “Nuove frontiere dell’apprendimento: confronti tra approcci diversi per discipline sportive diverse”, mercoledì 16 settembre alle 20 “Le forme di comunicazione all’interno di una Asd: aspetti positivi ed eventuali criticità della loro gestione”, martedì 20 ottobre alle 20 “Safeguarding: modelli organizzativi e opportunità”, venerdì 20 novembre alle 20 “Riforma dello sport: approfondimenti sulle nuove indicazioni sul lavoro sportivo” (al termine di ciascun Incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione).

Il costo relativo ai diritti di segreteria di ciascun incontro formativo è 5 euro, 20 euro per tutti e sei gli incontri che potranno essere versati tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: intestatario: Coni Comitato Olimpico Nazionale – CR Toscana, codice Iban IT74M0100502997000000009993, causale bonifico: (nome e cognome partecipante) Diritti segreteria – Coni incontri formativi 2026 Firenze. Le domande di iscrizione a uno o più incontri dovranno essere effettuate compilando il modulo di iscrizione disponibile al link CONI Firenze – Modulo di iscrizione Incontri formativi 2026 per poi inviarlo, insieme a copia del bonifico dei diritti di segreteria, all’indirizzo e-mail firenze@coni.it, dove è possibile scrivere anche per ulteriori informazioni.