“Connessioni” nelle biblioteche della Piana per dire “no” al bullismo

SESTO FIORENTINO – Dodici campagne social per dire no al cyberbullismo: a lanciarle sono scuole e biblioteche di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano e Signa attraverso il progetto “Connessioni” che per oltre un anno ha coinvolto e messo a confronto duecento adolescenti insieme a educatori, insegnanti, studenti e bibliotecari. Le attività si sono concluse con […]

SESTO FIORENTINO – Dodici campagne social per dire no al cyberbullismo: a lanciarle sono scuole e biblioteche di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano e Signa attraverso il progetto “Connessioni” che per oltre un anno ha coinvolto e messo a confronto duecento adolescenti insieme a educatori, insegnanti, studenti e bibliotecari. Le attività si sono concluse con un laboratorio pratico di comunicazione per il web sotto la supervisione della designer Valentina Santolini, da cui sono nate le dodici campagne social pubblicate in queste ore sui canali dei soggetti partner.

“Connessioni”, però, non si ferma al web: fino al 4 dicembre le campagne saranno protagoniste di una mostra itinerante che toccherà tutti i comuni coinvolti.

Da lunedì 8 a sabato 20 novembre la mostra troverà spazio presso la Biblioteca CiviCa di Calenzano e la Biblioteca Tiziano Terzani di Campi Bisenzio; da mercoledì 24 novembre a sabato 4 dicembre sarà la volta della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino e del sottopasso ferroviario della Stazione di Signa.

Connessioni è finanziato dalla Fondazione Marchi ed è realizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collabotazione con Macramè Cooperativa Sociale, Comune di Campi Bisenzio, Biblioteca Tiziano Terzani , Comune di Calenzano, Biblioteca CiviCa, Comune di Signa, Biblioteca Comunale, I.S.I.S. “Anna Maria Enriques Agnoletti”, Istituto Comprensivo Statale Signa.