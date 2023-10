Consegnate agli alunni la borraccia del progetto “L’acqua del sindaco arriva nelle scuole”

CALENZANO – Sono state consegnate in questi giorni a tutti i bambini delle prime classi delle primarie di Calenzano le borracce del progetto “L’acqua del Sindaco arriva nelle scuole”. Stamani è stata la volta della Scuola Primaria “Concetto Marchesi” di Carraia ed alla distribuzione hanno preso parte degli assessori Laura Maggi e Irene Padovani. Per l’anno scolastico in corso Publiacqua ha distribuito a Calenzano 144 nuove borracce dotate del tappo tradizionale ma anche di un tappo antigoccia. Queste vanno ad aggiungersi alle borracce donate negli anni passati (170 nel 2019, 180 nel 2020, 145 nel 2021, 140 nel 2022) ed a quelle che gli altri Comuni del territorio stanno anch’essi distribuendo per l’anno scolastico in corso come prezioso supporto agli studenti, alle famiglie ed alle scuole stesse in questo 2023.